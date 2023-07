Recenze auto držáku FIXED MATIC XL: Chytne, nabije a nepustí 

Držáků do auta určených pro chytré telefony je široká paleta, tak proč sáhnout zrovna po FIXED MATIC XL? Je na to poměrně jednoduchá odpověď – protože je chytrý. Není to totiž jen obyčejný držák. Nejen že vaše zařízení rychle nabije, ale také jej automaticky uchytí.

I když jsou držáky do ventilační mřížky minimalistické, a proto módní, ne všem vyhovují. Každý automobil je má jiné a jinak umístěné, kdy vám ty vaše nemusí zrovna nabízet to potřebné pohodlí pro uchycení svého iPhonu. Pak jsou zde držáky s rameny, které uchytíte na sklo nebo palubní desku, prostě tam, kam sami chcete a kam potřebujete. FIXED MATIC XL je ten druhý případ.

Unikátní konstrukce

FIXED MATIC XL má hned několik předností. Pokud to vezmeme od začátku, tak se předně jedná o skutečně silné přilnutí k povrchu díky lepicí vrstvě na základně. Drží na skle i strukturované palubní desce (můžete použít přibalený samolepící adaptér) a nenechává po sobě nevzhledná kolečka. Drží vlastně už jen při přiložení, aniž byste jej ještě pojistili páčkou základny, což se samozřejmě doporučuje, protože české silnice jsou značně nevyzpytatelné.

Druhým plusem je samotné rameno. To je polohovatelné, kdy si jej nastavíte, jak potřebujete, a poté utáhnete šroub, který jej spojuje se základnou. Věřte tomu, že se telefon v držáku ani nepohne. Na jeho konci je ale ještě jeden šroub. Po jeho uvolnění můžete rameno prodloužit. Je to vhodné do větších aut, jako jsou dodávky ale třeba i karavany, kamiony nebo autobusy. Utažením výsuv zase zafixujete.

Na konci ramene je klasický kulový kloub, na který nasadíte držák a utáhnete jej maticí. Díky kloubu si držák také napolohujete podle potřeb. Kombinací řečeného vám prostě FIXED MATIC XL dosáhne skutečně všude.

Zajímavá automatika

V balení produktu najdete vyjma držáku i USB-C na USB-A kabel. Ten je zde proto, protože držák obsahuje nabíjecí plochu, která bezdrátově nabije váš iPhone. LED indikace vám zde modře ukazuje, že je držák zapojený. Bezdrátové nabíjení má výkon až 15 W (Qualcomm Quick Charge 3.0.), což ale oceníte možná tak s Android telefony, u iPhonu musíme počítat s nabíjením 7,5 W. Pro podporu rychlého nabíjení je logicky nutné vlastnit Fast Charge auto nabíječku.

Čelisti držáku jsou vhodné pro telefony o šířce 60 až 80 mm (iPhone mini má 64,2 mm, základní iPhony 71,5 mm a iPhony Max či 14 Plus kolem 77,6 mm, takže se vejdou i s pouzdry). Jakmile telefon do prostoru kleští přiložíte, samy se automaticky přitáhnou a uchytí jej. Zvládnete to tak jednou rukou bez jakékoli další manipulace – skutečně jen telefon přiložíte, a to je všechno. Zároveň se samozřejmě spustí bezdrátové nabíjení.

Vzhledem k tomu, že je v držáku přítomen kapacitátor, dokáže si uchovat dostatek energie i pro otevření při vypnutém motoru nebo bez klíčku v zapalování (jeho kapacita je 30 mAh). K uvolnění čelistí a vyndání telefonu se stačí jemně dotknout senzoru ze zadní strany držáku. Nemusíte ale nikde nic hledat, vlastně tam můžete jen přiložit ruku a je už jedno kam. Senzor to zjistí a čelisti uvolní. V tento moment je samozřejmě vhodné si telefonu už držet, aby vám svou vahou nevypadnul.

Protože držák splňuje všechny zákonné a bezpečností normy EU, jsou zde i ochrany proti přehřátí, zkratu a přepětí. Je ale samozřejmě na zváženou nabíjet zařízení v extrémních letních teplotách, které vás i naviguje, protože se tak může váš iPhone snadno přehřát. Ostatně můžete iPhone nabíjet i přímo Lightningem, protože spodní část držáku konektor nijak neblokuje. Jen je třeba mít na paměti, aby držáku nedošla energie, protože jinak by vám přestalo fungovat automatické uchycení a následné uvolnění telefonu.

Slevový kód

Pokud vás držák zaujal, máme pro vás skvělou zprávu. Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí na něj totiž přinášíme díky slevovému kódu fixed25 slevu 25 %, díky které rázem vyjde na 899 Kč. Stačí, když do pole pro slevový kód vepíšete výše uvedený kód a sleva je vaše.

