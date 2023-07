5 Apple produktů, které se bez ohledu na kvalitu nesetkaly s úspěchem

Když Apple vydal první generaci svých chytrých hodinek Apple Watch, vypadalo to, že si není vlastně úplně jistý tím, kam chce s tímto produktem směřovat. Zatímco dnes se Apple Watch těší velké popularitě mezi fitness nadšenci nebo těmi, kteří chtějí pečovat o své zdraví, v dobách jejich počátků byla k dispozici také Apple Watch Edition – speciální luxusní edice, kterou chtěl Apple cílit na milovníky luxusní módy. Apple Watch Edition ve zlatém a růžově zlatém provedení byly opravdu hodně drahé, a s kýženým prodejním úspěchem se nakonec nesetkaly. Apple posléze upustil od představy Apple Watch coby luxusního módního doplňku.

iPhone 5C

Co se nákladnosti týče, nacházel se pestrobarevný, do plastu oděný iPhone 5C na zcela opačné straně cenového spektra než dříve zmíněné Apple Watch Edition. V roce 2013 byl vydán iPhone 5C za 550 dolarů a na trh byl uveden společně s iPhonem 5S jako alternativa, která stála o 100 dolarů méně. Telefon obětoval prémiové kovové šasi, aby uspokojil zájemce s omezeným rozpočtem. Společnost se chlubila jeho plastovou konstrukcí a nabízela přístroj v živých, zábavných barvách, aby oslovila masy. Až na to, že se tak nestalo. O plastový iPhone nebyl takový zájem, jaký Apple očekával, a iPhone 5C se tak stal prvním i posledním produktem tohoto typu. S výrazně větším úspěchem se o něco později stal iPhone SE, který v těle připomínajícím populární iPhone 5S skrýval pokročilejší hardware.