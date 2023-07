Jak přidat logo Applu do status baru na iPhone

Pokud jste fanoušci Applu, pak jeho logo doslova milujete a když si jej spousta lidí může lepit například na auto, není důvod, proč si jej nepřidat do status baru na iPhone, abyste se na něj mohli dívat vždy, když používáte svůj telefon. Přidat jej můžete kamkoli, kam vás jen napadne, ale právě ve status baru, například mezi hodinami a výřezem nebo dynamic islandem vypadá rozhodně nejlépe.

Abyste si logo Applu mohli dát kamkoli kam se vám jen zachce, včetně status baru, nejprve potřebujete logo Applu. To získáte přímo zde tím ,že jej jednoduše zkopírujete pomocí tlačítka Copy. Následně si vyberte své oblíbené pozadí, které chcete na iPhone použít a to přímo v galerii svého telefonu. Následně zvolte možnost upravit a zde v prvém horním rohu vyberte ikonu pera. Následně v pravém dolním rohu vyberte tlačítko + a zvolte možnost Text. Nyní již jen stačí vybrat místo, kam chcete text umístit, tedy například tam, kde je status bar nebo kde máte na zamknuté obrazovce hodiny. Nyní již jen vyberte velikost písma, respektive loga a barvu, která bude ideálně bílá a vložte do textového polo logo Applu přesně, jak to vidíte v galerii níže. Nyní již jen pozadí posuňte tak, aby sedělo přesně do status baru nebo kamkoli kam chcete.