DJI Air 3 je tu. Nabízí skvělou výdrž, dvě kamery a řadu dalších vychytávek

Přední výrobce dronů DJI představil před pár hodinami svůj nový kousek v podobě modelu Air 3. Ten navazuje na dva roky starý Air 2S a přináší pár skutečně hezkých novinek, které posunou létání s ním, ale i tvorbu záznamu z jeho kamerové soustavy na novou úroveň. Jeho cenovka sice není nejnižší, přesto se však dá očekávat, že uživatele zaujme.

Nový DJI Air 3 staví na třech zásadních novinkách, přičemž řada další drobností se jej pak snaží dotáhnout k pomyslné dokonalosti. První zásadní novinkou je nasazení dvou kamer namísto jedné, které uživatelům poskytnou větší možnosti snímání. Nahrávací soustava se nyní skládá konkrétně ze dvou objektivů s 1/1,3“ CMOS snímači, přičemž jeden je klasický širokoúhlý a tím druhým je pak teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Díky této kombinaci se mohou uživatelé těšit na velmi kvalitní 48MPx fotografie či videa ve 4K HDR videa při 60 fps. K dispozici je ale třeba i režim 2,7K vertikálního videa ve formátu 9:16, které je ideální pro publikaci na sociálních sítích.

Druhou citelnou novinkou dronu, kterou dost možná uživatelé ocení ještě více než jeho fotografické a natáčecí schopnosti, je zásadní prodloužení výdrže baterie. Zatímco jeho předchůdce dron DJI Air 2S totiž zvládl ve vzduchu poletovat maximálně 31 minut, Air 3 se na nebi udrží úctyhodných 46 minut. Jedná se tedy o téměř 50% zlepšení, které se jistojistě podepíše na celkovém uživatelském komfortu při létání. DJI navíc představilo příslušenství, přes které lze „přelít“ zbytky energie z více baterií do jedné a tím si tak zajistit po její instalaci maximální možnou dobu letu v poměru k akumulátorům, které s sebou uživatel zrovna má. Třetí novinka dronu cílí na jeho bezpečnost. DJI u něj totiž nasadilo své všesměrové senzory, díky čemuž je tak zařízení schopné vyhýbat se automaticky překážkám a tím tedy zůstat nepoškozené ve vzduchu. Zejména pro piloty začátečníky se tedy rozhodně jedná o upgrade, který zaručeně ocení.

Pokud vám přijdou hlavní vylepšení nasazená u DJI Air 3 jako vskutku zásadní kroky kupředu, nejste sami. Vnímají je tak totiž i lidé v DJI. Například jeho kreativní ředitel Ferdinand Wolf jej v tiskové zprávě označil za první dron řady Air nabízející profesionální funkce (dvě primární kamery a všestranné snímání překážek), ale zároveň si zachovávající typické vlastnosti řady Air v čele s nízkou hmotností. Ta se totiž u tohoto modelu zastavila na 720 gramech, což je vzhledem k jeho specifikacím rozhodně slušný výkon. „Tento dron je dokonalým všestranným pomocníkem pro vaše outdoorová dobrodružství a nabízí vám rozmanitější „jazyk“ kamer,“ uzavřel hodnocení dronu Wolf.

Pokud vás zajímají další technické specifikace, níže naleznete výčet přímo z tiskové zprávy DJI:

FocusTrack pro oba fotoaparáty: Skládá se ze Spotlight 2.0, ActiveTrack 5.0 a Point of Interest 3.0. FocusTrack udržuje objekt ve středu záběru. Při použití kamery s 3x středním teleobjektivem se vytvoří jedinečný pocit prostorové komprese, který zvýrazní pilota nebo jakoukoli jinou osobu jako objekt v děsivém stavu.

Rychlé záběry: DJI Air 3 umožňuje provádět kreativní pohyby kamerou, jako jsou Rocket, Dronie, Circle, Helix, Boomerang a Asteroid.

Vertikální snímání v rozlišení 2,7K: DJI Air 3 podporuje vertikální natáčení videa v rozlišení 2,7K pomocí dvou kamer. Širokoúhlá kamera může obsahovat bohaté obrazové informace, zatímco kamera s 3x středním teleobjektivem může portrétovat pilota nebo jiné osoby jako objekt, což usnadňuje poutavější vertikální letecké fotografie. Výstup vertikálního záběru 2,7K lze okamžitě sdílet na sociálních sítích bez následného ořezávání.

MasterShots: Umožňuje DJI Air 3 automaticky provádět rozmanité pohyby kamery, natáčet více klipů, upravovat klipy a přidávat hudbu pro rychlé a bezproblémové vytváření filmových záběrů.

Noční režim: Slouží k natáčení v noci, kdy je možné natáčet i v noci: Díky algoritmu redukce šumu dokáže DJI Air 3 pořizovat čisté záběry v rozlišení až 4K/30 snímků za sekundu v prostředí se slabým osvětlením.

Hyperlapse: Vyberte si ze čtyř dílčích režimů: Free, Circle, Course Lock a Waypoint a natáčejte až 4K horizontální nebo 2,7K vertikální časosběrné záběry.

Zpomalené záběry: Zvolte 4K/100 snímků/s nebo 1080p/100 snímků/s a přímo nahrajte 4x zpomalené video.

SmartPhoto 3.0: V režimu jednotlivých snímků používá DJI Air 3 ve výchozím nastavení funkci SmartPhoto 3.0, která dokáže automaticky vybírat mezi HDR, nadsvětlem a rozpoznáním scény podle scénáře pro lepší výsledky snímání. Ve formátu HDR DNG dokáže kamera zaznamenat větší dynamický rozsah s vestavěným vylepšením kontrastu. Obrazový soubor může v softwaru pro následné úpravy dosáhnout kvality na úrovni JPG, což snižuje náročnost postprodukce.

Rychlý přenos: Rychlé stahování fotografií a videí z letadla do chytrého telefonu prostřednictvím bezdrátového připojení šetří čas a námahu.

LightCut: Připojte bezdrátově fotoaparát DJI Air 3 k aplikaci LightCut v telefonu pro inteligentní rozpoznávání nejzajímavějších okamžiků a úpravu jedním klepnutím. Během procesu není třeba stahovat záznam, což šetří úložiště v telefonu.

Úprava jedním klepnutím: Inteligentně rozpozná kompozici a dráhu letu, vybere klipy s jemnou kompozicí a stabilními pohyby kamery, automaticky přiřadí nejlepší šablonu a zvukové efekty a poté bez námahy vytvoří filmové video.

Tilt-Shift efekty: Vychutnejte si neuvěřitelné efekty, díky nimž záběr vypadá miniaturně a jako hračka pouhým klepnutím. Pro ještě lepší výsledky použijte tuto funkci na záběry pořízené fotoaparátem s 3x středním teleobjektivem.

Let po trase: Tato funkce je u řady Air k dispozici poprvé. Uživatel může předem naplánovat letové trasy a akce snímání pro kameru DJI Air 3 a dosáhnout tak obtížných pohybů kamery, jako jsou například jednorázové záběry. Piloti si také mohou uložit trasu letu, aby mohli stejnou misi přesně zopakovat později, což usnadňuje vytváření časosběrných videí s dlouhou dobou trvání, která zachycují přechody, například ze dne do noci nebo z ročního období do ročního období.

Co se týče cenovky, základní set skládající se ze dronu a ovladače RC-N2 vychází v České republice na 27 999 Kč. Za set Fly More Combo skládající se ze dronu, ovladače RC-N2 a dvou akumulátorů navíc zaplatíte 33 999 Kč a za set Fly More Combo vybavený ovladačem DJI RC 2 s displejem, dvěma bateriemi a samozřejmě dronem dáte 38 999 Kč. O levnou hračku se tedy rozhodně nejedná ani v jednom případě, byť je rozhodně o co stát.

