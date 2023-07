Planý poplach? S výrobou iPhonů 15 Pro (Max) to prý není tak zlé, jak se tvrdilo

Minulý týden obletěly svět zprávy o tom, že se při výrobě iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max objevily závažné problémy, kvůli kterým budou tyto modely na podzim nedostatkovým zbožím. Některé zdroje pak dokonce hovořily o tom, že je poměrně pravděpodobné to, že start prodejů bude odsunut z tradičního září na říjen, což by se na finančních výsledcích Applu za Q3 negativně podepsalo. Přestože valná většina těchto úniků pocházela od velmi spolehlivých zdrojů, které v minulosti například s velkým předstihem prozradily zpoždění prodejů iPhonů 12 (Pro), jsou jejich slova nyní vyvrácena dalším velmi spolehlivým zdrojem.

Na situaci kolem výroby iPhonů 15 Pro (Max) se nyní zaměřili analytici z Display Supply Chain Consultants, kteří mají do dodavatelského řetězce Applu velmi dobrý vzhled. Jejich zjištění jsou přitom v přímém rozporu s tím, co jsme slyšeli minulý týden. Zdroje analytiků sice potvrdily, že určité komplikace při výrobě displejů pro letošní prémiovou řadu iPhonů skutečně nastaly, nicméně Applu se je ve spolupráci s jeho dodavateli podařilo velmi rychle vyřešit a nyní již probíhá výroba tak, jak má. Vyráběno má být navíc větší množství iPhonů řady Pro než tomu bylo v loňském roce, aby Apple zabránil případným problémům s dostupností, se kterými se potýkal právě u řady 14 Pro (Max). Po týdnu určitých pochybností o dobré dostupnosti se tedy nyní jinými slovy dozvídáme, že by měl být nových iPhonů nakonec dostatek. Zda mají pravdu analytici z Display Supply Chain Consultants, či ti z minulého týdne v čele s analytiky z Banks of America nicméně ukáže ve výsledku až září.