Apple chystá pro Vision Pro hned tři typy přídavných baterií

Podle aktualizace softwarové podpory pro Apple Vision Pro vydané ve čtvrtek večer existují tři modely baterií pro napájení náhlavní soupravy. V dokumentaci aktualizace firmwaru náhlavní soupravy Apple jsou uvedeny podrobnosti o číslech modelů bateriové sady Vision Pro, s čímž je spojeno konkrétní určení, jakou verzi firmwaru je třeba nasadit pro danou kombinaci hardwaru.

Společnost Apple na konferenci WWDC uvedla, že baterii z náhlavní soupravy nelze náhodně vyjmout. Je vybavena USB-C portem pro nabíjení a přímé napájení Apple Vision Pro. Jak upozorňuje uživatel Twitteru, který často přináší nové informace ze světa technologií, leaker „Aaronp613“, model baterie Apple Vision Pro je A2781. Firmware však odkazuje také na dva další typy baterií Vision Pro s modelovými čísly A2988 a A2697. V současné době však není známo, jaký význam tato označení mají. Další modelová čísla by mohla odkazovat na baterie, které je třeba vyrábět v souladu s normami vybraných regionů. Je ovšem také možné, že tři modely představují tři různé kapacity.

První počin Applu na poli smíšené reality byl, jak je známo, oznámen na vývojářské konferenci 2023. Zařízení s cenovkou 3 500 dolarů má být uvedeno na trh v příštím roce a mnozí ho netrpělivě očekávají. Apple přikládá Vision Pro velký význam, o čemž svědčí i skutečnost, že se rozhodl řešit jeho vývoj jinak než u svých ostatních projektů. Místo aby se spoléhal na různá oddělení, zřídil divizi speciálně pro tento úkol. Zda je tato produktová cesta správná nicméně ukáže až čas. Do prodeje totiž brýle zamíří až příští rok a to navíc jen v USA. V následujících měsících by pak měly začít prodeje i v dalších zemích.