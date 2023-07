Nové iPhony letos podraží

Pokud se v září chystáte pořídit nový iPhone, budete kvůli němu muset sáhnout do peněženky hlouběji než v předešlých letech. Tvrdí to minimálně zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které pochází velmi pravděpodobně přímo z Applu. Ty nyní přišly konkrétně s tím, že má kalifornský gigant v plánu zdražení řady Pro. U základních iPhonů naštěstí zůstane cena stejná jako tomu je nyní.

V USA Apple na cenu iPhonů nesáhl de facto již od roku 2017, respektive 2018, kdy uvedl iPhone X za 999 dolarů a o rok později iPhone XS Max za 1099 dolarů. Od té doby začínají jeho high-endové modely na těchto částkách a to i přesto, že v zahraničí se jejich ceny vlivem kurzu mění. V České republice tak například loňské iPhony oproti těm předloňským mírně podražily, zatímco o rok dříve jsme se naopak dočkali meziročního zlevnění. Háček je však v tom, že jakmile Apple podraží na svém domovském trhu, podraží takřka 100% celosvětově, protože se jednak od amerického trhu se odvíjí ceny ve zbytku světa a jednak je na tom nyní dolar kurzově poměrně dobře a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl v nadcházejících měsících propadnout natolik, že by zdražení iPhonů v USA neovlivnilo kvůli kurzu zbytek světa.

Plán Applu je podle zdrojů Bloombergu jednoduchý – vydělat z řady Pro více peněz a zároveň udržet základní iPhony v maximální možné atraktivitě. Kalifornský gigant má totiž údajně počítat s tím, že iPhonů 15 prodá víceméně stejně jako iPhonů 14 a je proto pro něj důležité vymyslet, jak z nich vygenerovat více peněz. A právě zdražení řady pro v kombinaci se stále atraktivními základními iPhony s lákavější cenovkou než v předešlých letech (myšleno poměrově k řadě Pro) by se mu to mohlo podařit.