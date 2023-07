Apple má problémy s výrobou iPhonů 15 Pro (Max). Co to pro vás znamená?

Přestože se podle valné většiny zdrojů Apple vehementně snažil o to, aby bylo letos v září iPhonů řady Pro dostatek a neopakovala se tak situace z loňského roku, zdá se, že se mu to ani tentokrát nepodaří. Po včerejších informací analytika z Bank of America o tom, že se iPhony 15 začnou zřejmě prodávat až v říjnu, totiž nyní přichází se špatnými zprávami i portál The Information, jehož zdroje se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako jedny z nejspolehlivějších.

Výše zmíněný portál přišel před pár hodinami konkrétně s tím, že se Apple, respektive jeho dodavatelé, potýkají s velkými problémy při výrobě displejů pro iPhony 15 Pro a 15 Pro Max. Na vině mají být podle dostupných informací velmi úzké rámečky, se kterými mají stroje alespoň zatím velké problémy, které se projevují vysokým procentem nepoužitelných panelů. Jak se navíc zdá, dodavatelé si neví příliš rady s tím, jak své výrobní linky nastavit tak, aby se jejich efektivita rapidně zvýšila, kvůli čemuž má Apple skutečně pomalu počítat s tím, že buď bude prodávat v září iPhony 15 Pro s tím, že jich bude opět extrémně málo skladem, nebo s jejich prodeji počká alespoň do října, aby byly skladové zásoby o něco lepší. Ani jedna z možností pro něj však příznivá není, jelikož jakékoliv problémy s nedostupností jej stojí nemalé peníze. Bohužel, při objemech, které potřebuje naráz vyrobit, se však problémům evidentně vyhnout prakticky nelze.