Česká firma Basefound představila nabíječky z betonu a dřeva

To, že méně věcí znamená méně starostí, potvrzují minimálně v pracovní rovině zakladatelé značky Basefound Vojtěch Šobek a Petr Kamenčák. Spolužáci z vysoké školy tak dlouho obdivovali způsob, jakým inovace mění okolní svět, až dostali příležitost stát se součástí jedné z nich. S minimalistickými designovými nabíječkami se snaží ovlivnit způsob, jakým lidé nahlíží na svůj pracovní prostor. Jejich novinku Twist – multifunkční nabíječku zhotovenou v efektivní souhře betonu a dřeva můžete právě teď podpořit v rámci crowfundingové kampaně na Doniu a získat za speciální “early bird” cenu.

Nabíječka, která oslavuje krásu minimalismu

Značku Basefound založili kluci “ze školní lavice”. Na hodině marketingu na NEWTON University dostali za úkol vymyslet produkt, vytvořit marketingový plán a odprezentovat jej spolužákům. Napadl je “chytrý stůl”. Pracovní prostor budoucnosti, kde každý jeden komponent dává smysl i řád a vede k jedinému cíli – co nejčistší hlavě na všechno to, co je při výkonu práce skutečně důležité.

Spolupráce i rozvíjení vlastního “imaginárního businessu” se jim nakonec zalíbili natolik, že ho z papíru uvedli rovnou v realitu. Vzhledem ke studentskému rozpočtu krok za krokem. Pro start si zvolili jeden z nejdůležitějších komponentů pracovního prostoru téměř každého z nás – nabíječku.

Od imaginárního projektu po prvního investora

První pořádný brainstorming budoucího Basefoundu trval 3 dny. Kluci si zabookovali jednu z univerzitních učeben a řešili základní otázku – jak by měla perfektní designová nabíječka vypadat a jaké funkce splňovat? Nakonec zvítězil minimalismus, který je jim oboum vlastní. A taky funkčnost, precizní provedení a kvalitní materiál. Konkrétně dubové dřevo.

“Většina velkých firem vyrábí nabíječky bez jakékoliv přidané hodnoty. Bez duše. Je to přitom věc, kterou máme na pracovním stole na očích velkou část dne. Na detailech záleží. Rozhodli jsme se, že to chceme dělat jinak. Nabíječku vyrobit z prémiových materiálů nejlépe jak dokážeme. Hezkou na pohled a zároveň po funkční stránce vyladěnou.” říká Co-Founder společnosti Basefound Vojtěch Šobek a zároveň s úsměvem přiznává, že první pokusy měly k dokonalosti daleko.

Kluci experimentovali s materiálem, velikostí i hmotností, která je pro MagSafe nabíječku klíčová. Vrchní díl nabíječky nejdříve tiskli na 3D tiskárně a první produktové fotky fotili na chodníku před domem. Rozhodně to ale nevzdávali. K finální verzi je dovedly téměř dva roky usilovné práce, v průběhu kterých se jim díky Akcelerátoru podařilo získat také prvního investora.

Nabíječky vyrábí v prostorách rodinné firmy ve valašských Vizovicích. “Odmalička mě můj táta vedl k lásce k poctivé a pečlivé práci, je pro mě proto důležité, aby mi každý kousek prošel pod rukama. Za kvalitu provedení osobně ručím,” říká spoluzakladatel Petr Kamenčák, který mimo nabíječky v dílně vyrábí také další kancelářské doplňky jako jsou dřevěné organizéry, podstavce nebo držáky.

Vyšší level nabíjení – nabíječka Twist

Novinka z produkce Basefound – nabíječka Twist, která je hlavním předmětem aktuální crowfundingové kampaně na Doniu, je maximálně flexibilní. Šetří čas při hledání kabelů, díky MagSafe zachovává delší životnost baterky a umožňuje nabíjet telefon vertikálně i horizontálně – jednoduše tak, jak je právě potřeba. Celou horní část je navíc možné otočit a nabíjet AirPody.

Výrobu nabíječek můžete podpořit na Donio.cz přímo zde.