Recenze řemínků Cubenest pro Apple Watch: Líbivé kousky za přívětivou cenu

Na Apple Watch lze napasovat celou řadu řemínků. Pokud odhlédneme od oficiálního příslušenství dodávaného Applem, výrobci třetí stran poskytují, co se řemínků týče, téměř vše. A to mnohdy za zlomek ceny. Apple Watch jako takové mají moc pěkný design a dá se říct, že právě řemínek určuje, pro jakou příležitost se hodinky v onen moment hodí. V mých očích Apple Watch velmi sluší kovový řemínek. Já osobně nejčastěji vidím na rukou ostatních Apple Watch s pryžovým náramkem, který se ostatně nejvíce hodí na sport. Do rukou se mi nyní dostaly řemínky od Cubenestu, které jsem měl možnost přibližně 14 dní testovat. Jde o sportovní pryžový řemínek a řemínek s trailovým tahem.

Obsah balení

Krabičky asi není třeba nějak dlouze popisovat. Líbí se mi skutečnost, že na obalu není vidět pouze grafická podoba, ale je zde průhledná část, v níž náramky přímo vidíte. Z balení v podstatě jinak vyčtete pouze údaje o materiálu a pro jaké hodinky je konkrétní řemínek určen. Ostatně ani nic jiného vědět nepotřebujete. Řemínky jsou v menší krabičce v části, která je vysouvací, což působí velmi elegantně. Samotný řemínek je pak v krabičce úhledně složen tak, abyste jej mohli rovnou připnout k vašim hodinkám.

Specifikace a design sportovního řemínku

Kdo se ve světě Apple Watch alespoň trošku pohybuje, tento náramek mu dá ihned vzpomenout na edici Nike. Náramek je samá díra a je tedy i dost prodyšný. Velmi pohodlné a příjemné je také zpracování náramku. Náramek se perfektně zapíná, přičemž díky četnému děrování máte opravdu velkou škálu možností, jak mají být hodinky utaženy. Co se nějakých podrobnějších údajů týče, spona je z matné oceli. Šířka pásku je 21 mm. Délka pak 208 mm. Náramek má vzhledem k politice Applu velmi košaté využití. Tento konkrétní napasujete na 42 mm modely od Apple Watch Series 1. Poté na všechny 44 mm i 45 mm modely. Náramek je samozřejmě kompatibilní taktéž s Apple Watch Ultra. Náramek jsem podrobil skutečně poctivému zátěžovému testu, kdy během posledních dvou týdnů se mnou „trpěl“ aktivity jako fotbal, plavání či kolo. V mých očích jde o velice elegantní a praktický kus příslušenství. K dispozici je navíc celkem šest barevných variant. Vybere si tedy skutečně každý.

Specifikace a design řemínku s trailovým tahem

V tomto případě jde o náramek z látky, který se dle mého až tak příliš nehodí na sportování, neboť si myslím, že časem zatuchne. Nicméně je o to pohodlnější. Pokud jej chcete nasadit, zkrátka jej roztáhnete, neboť je velmi příjemně elastický. Poté jej zapnete suchým zipem. Nevím, jakou zkušenost s tímto druhem zapínání máte, ovšem v tomto případě jde o velmi jednoduché a efektivní řešení. Musím říct, že do náramků s trailovým tahem jsem se zcela zamiloval. Dosud jsem nosil pouze pryžový, který jsem dostal k Apple Watch, a kovový, který připadal v úvahu na nějaké „zvláštní“ příležitosti. Pokud bychom měli být technicky přesní, tak pásek je vyroben z nylonové tkaniny. Spona je jako v prvním případě vyhotovena z matné oceli. Délka pásku včetně zapínacího poutka je 240 mm. Šířka pásku je 26 mm. Kompatibilita tohoto náramku je stejná jako v případě uvedeném výše. K dispozici jsou čtyři barevné varianty.

Resumé

Co říct závěrem? Pokud máte v úmyslu pořídit si nové a elegantní náramky (či chcete rozšířit svou sbírku), jsou pro vás náramky od Cubenest přesně pro vás. Cena sportovního je 499 korun. Model s trailovým tahem je pak o 50 korun dražší.

Sportovní řemínek můžete zakoupit zde

Řemínek s trailovým tahem koupíte zde