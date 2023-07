Jak vnímají Apple lidé přímo v Cupertinu a okolí

Pokud se budete pár dní pohybovat v okolí Apple Parku, respektive v celém Silicon Valley, budete se potkávat s místními lidmi a protože jsem odjakživa celkem zvědavý člověk, nedalo mi to a samozřejmě jsem se jich ptal i na to, jak vnímají Apple jako takový. Cupertino samo o sobě je poměrně pěkné klasické americké městečko, kterému chybí jediné a to je voda. Jinak zde místní mají vše, co k životu mohou potřebovat. Sucho je v Kalifornii všudypřítomné a bohaté lidi od chudších poznáte většinou tak, že zatímco bohatí mají před domem klasický trávník, ti chudší mají umělý trávník, protože spotřeba vody pro závlahu klasického trávníku je ve městě, ve kterém je průměrná roční teplota 22,5 stupně celsia a od dubna do listopadu zde téměř neprší, skutečně nákladnou záležitostí.



Ti, kteří bydlí v bezprostředním okolí Apple Parku si tak chodí zaběhat nebo procházet okolo něj, protože Apple nevysadil stromy a nezavlažuje pouze Apple Park, ale i přilehlý chodník, kde je zcela jiné klima, než ve zbytku Kalifornie. Na druhou stranu, jak vidíte sami na první fotografii v galerii, jsou i tací, kteří Apple Park příliš nemusí a i když jim před domem zřejmě nikdy nikdo neparkoval, protože i během akcí jako je WWDC zajišťuje Apple absolutní pořádek, mají potřebu dávat svůj názor najevo.

Co se týká Applu jako zaměstnavatele, záleží hodně na tom, na které děláte pozici. Pokud děláte na programátorských a podobných pozicích, není váš plat vůbec špatný. Naopak pokud děláte klasického prodavače v Apple Store, nejste na tom lépe než prodavač například v Nike nebo Adidas. Průměrná mzda zaměstnance v Apple Store je 30 000$ ročně, což je podle místních zhruba 1/4 toho, co potřebujete, abyste si v Kalifornii mohli žít pohodlný život. Většina běžných zaměstnanců tak má 2 až tři práce, což však neplatí pouze u Apple, ale pokud v Kalifornii člověk dělá na běžné pozici jako je například prodavač, většinou k tomu jezdí s Uberem a po večerech hlídá děti nebo dělá například na recepci v hotelu, aby žil trochu lepší život.

Co se týká vnímání produktů od Applu, pak je nutné říct, že díky různých programům na výměnu starších za novější a díky dotovaným cenám od operátorů, má naprostá většina lidí ten nejnovější telefon, který Apple nabízí a to ještě ve většině případů ve verzi Max. Čas od času se vám tak stane, že pro vás přijede Uber, jehož auto má nižší hodnotu než telefon, který používá k navigaci. Na druhou strnau však často potkáte také lidi, kteří mají Samsung, ovšem i v tomto případě, většinou ten nejnovější. Jiné telefony než Samsung nebo iPhone příliš nevidíte, v podstatě téměř vůbec. Když se pak zeptáte, proč mají ten nebo onen telefon, většinou je to v případě Applu proto, protože zkrátka používají i další Apple produkty nebo protože jejich příbuzní a kamarádi mají také iPhone a proto je pro ně snadnější posílat iMessage nebo využívat FaceTime a tak podobně. Pokud pak mají lidé Samsung, většinou jej mají, protože jim více vyhovuje Android ale nikdo v podstatě nikdy nenadává na druhý systém a je jim to tak nějak jedno.

Co se fanouškovství týká, většina místních ví, kde přibližně je garáž, ve které Steve Jobs začínal a k Apple Parku nebo Infinite Loop vás dovedou i poslepu. Na druhou stranu však fandí i dalším technologickým firmám a vnímají novinky okolo technologií o něco výrazněji, než lidé, kteří nežijí přímo tam, kde se udávají technologické trendy. Že by však byl někdo pyšný na to, že je z Cupertina nebo okolí, protože je odsud Apple, to se příliš nekoná. Je to ale samozřejmě pochopitelné. Ostatně, neznám moc lidí z Mladé Boleslavi, kteří jsou pyšní na to, že jsou z Boleslavi, protože je tam Škodovka.