Alza prodává až do příštího týdne iPhony 14 Pro, AirTagy či Xbox Series X za nesmyslně nízké ceny

Komerční sdělení: Den D pro mnoho českých jablíčkářů je konečně tu. Je totiž právě 8:00, což znamená, že Alza otevírá brány nové pobočky v Teplicích, což bude až do příštího pátku (včetně) slavit skutečně velkolepými slevami. Pokud máte tedy na nějaký ten iPhone, Apple Watch či jiný produkt nejen z dílny kalifornského giganta zálusk, je nyní naprosto ideální chvíle si udělat na teplickou pobočku výlet a ušetřit nemalé peníze na nákupu. Slevy totiž samozřejmě platí jen na pobočce v Teplicích.

Seznam všech slev na pobočce v Teplicích naleznete zde

A o jakých že slevách se to vlastně bavíme? iPhone 14 Pro půjde například sehnat za za 23 990 Kč, AirTagy za 699 Kč či Xbox Series X se hrou Forza Horizon 5 Premium Edition jen za 9989 Kčč. Ve slevě toho je ale samozřejmě mnohem víc, přičemž za zmínku stojí dále třeba PlayStation 5 v edici se hrou Call of Duty: Modern Warfare II za 19 990 Kč. Prvních 200 zákazníků dostane k objednávce členství v programu Alza Plus+ na 60 dní za 1 Kč a k dispozici bude i drobné občerstvení. Rozhodně se tedy vyplatí s Alzou novou pobočku v Teplicích otevřít.

Seznam všech slev na pobočce v Teplicích naleznete zde