5 tipů pro WhatsApp v iOS, které se vám budou hodit

Úspora úložiště

Aplikace WhatsApp ve výchozím nastavení automaticky ukládá do vaší galerie veškerá videa a fotky, které vám vaše kontakty pošlou. To ale může vést k rychlému zaplnění úložiště vašeho iPhonu, nehledě na to, že některé fotky zkrátka nechcete mít ve vaší galerii. Pro deaktivaci automatického ukládání fotek z WhatsAppu přejděte v aplikaci do Nastavení -> Chaty, kde následně deaktivujete položku Uložit do složky fotoaparátu.