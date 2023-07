Zopakuje se historie? iPhony 15 (Pro) se mají začít prodávat až v říjnu

Na rok 2020 nezapomene svět z mnoha důvodů, přičemž tím nejvýraznějším je bezesporu propuknutí pandemie COVID-19. Jablíčkáři pak na tento rok vzpomínají i jako na rok, kdy byl uveden HomePod mini, redesignovaný iPad Air či kdy se začaly nové iPhony 12 (Pro) prodávat až v říjnu a listopadu namísto klasického září. Poměrně úsměvné je přitom to, že o potenciálním zdržení startu prodeje nových iPhonů tehdy informoval se zhruba půlročním předstihem jeden z analytiků Bank of America Wamsi Mohan. A co čert nechtěl, Mohan nyní přišel se stejným varováním i u chystaných iPhonů 15 (Pro).

Mohanovy zdroje pocházející podle všeho přímo z Applu mu měly prozradit konkrétně to, že po nedávných inspekcích předních představitelů kalifornského giganta ve fabrikách výrobců převládá nyní v Kalifornii nespokojenost. Výroba totiž údajně neprobíhá tak, jak bylo původně v plánu, kvůli čemuž se zdá být nevyhnutelné, že se nová generace iPhonů začne prodávat později než se očekávalo. Mohan nicméně tvrdí, že by se mělo jednat o zpoždění menší než tomu bylo v roce 2020. Konkrétně má vedení Applu počítat s horizontem nižších jednotek týdnů, takže bychom se teoreticky mohli nových iPhonů 15 (Pro) dočkat hned z kraje října a nikoliv na konci září, jak jsme zvyklí nyní, což by žádná hrůza nebyla. Jen pro představu, iPhony 12 a 12 Pro se začaly v roce 2020 prodávat 23. října, iPhony 12 mini a 12 Pro Max pak až 13. listopadu. Takto velký odsun tedy už zažít nemáme. Ale kdo ví, třeba se nyní Mohan mýlí a prodeje odstartují v tradičním termínu.