Na prodej jsou ultravzácné tenisky od Applu. Z jejich ceny vám spadne brada

Pokud patříte mezi fanoušky Applu, jistě víte, že v 90. letech vyráběl Apple mimo jiné i tenisky coby součást svého interního merche. Jelikož však s jejich výrobou přestal velmi brzy, stal se z nich postupem času vzhledem k velmi malému počtu kusů vzácný sběratelský artikl, který je s trochou nadsázky vyvažován zlatem. Čas od času se však přeci jen nějaký ten pár na prodej objeví a vzbudí kolem sebe náležitý poprask.

Přesně to se stalo i nyní v online aukční síni Sotheby’s, která zveřejnila aukci Omega Sports Apple Computer Sneakers ve velikosti 10,5. Extrémně zajímavé je zde pak to, že se jedná o dosud nenošené tenisky, které vám dorazí dokonce i v originální krabici a s náhradním párem červených tkaniček, které k nim byly v minulosti skutečně přidávány. Jedná se tedy o vskutku unikátní kousek, který bude pro nejednoho sběratele jistojistě velkým lákadlem. Jediný, za to však pořádný, háček tkví v ceně, která je nastavena na 50 000 dolarů, tedy asi 1 060 000 Kč, což je částka, za kterou lze již pořídit i hezké auto. Jak jsme však mohli v minulosti již nesčetněkrát vidět, sběratelský svět je z hlediska financí bezbřehý a proto je poměrně pravděpodobné, že si i tyto tenisky nakonec svého šťastného majitele najdou.