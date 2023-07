Apple představil nová náhlavní sluchátka!

To, o čem se v posledních měsících a zejména týdnech spekulovalo, se před malou chvílí stalo realitou. Apple totiž představil pod svou značkou Beats nová náhlavní sluchátka. Ta nesou dle očekávání název Beats Studio Pro a jsou de facto jen mírně upravenou verzí předešlých Beats Studio, která jsou na trhu již řadu let. Co nabízí?

Podle tiskové zprávy se pyšní sluchátka Beats Studio Pro Applem vyvinutými 40mm zvukovými měniči, díky kterým by měly být oproti svým předchůdcům zvukově o poznání pokročilejší ve všech směrech. Aby byl poslech co možná nejpříjemnější a zároveň jen minimálně rušený okolím, vybavil je kalifornský gigant rovněž vylepšeným ANC spolu s režimem propustnosti, na což jsme zvyklí i z jeho AirPods Pro a Max. Kromě zvuku se ale sluchátka jeví zajímavě i z hlediska výdrže baterie, jelikož ta by se měla pohybovat kolem 40 hodin při neaktivním ANC a kolem 24 hodin při aktivním, což není vůbec špatné. Jen pro představu, na oficiálních stránkách Applu se dočtete, že AirPods Max nabízí výdrž poloviční, byť při zapnutém ANC či režimu propustnosti.

Co se týče dalších vlastností sluchátek, Apple je dle očekávání vybavil USB-C portem namísto Lightingu, se kterým má v plánu se letos na podzim rozloučit i u iPhonů. K dispozici je zde nicméně i nadále 3,5mm jack konektor pro případ, že by chtěl někdo sluchátka propojit se zdrojem zvuku kabelovou cestou. Ohledně designu sluchátek se pak vlastně ani moc rozepsat nejde, jelikož je takřka stejný jako v případě Beats Studio, o čemž jste se ostatně mohli přesvědčit v galerii výše. Novinka bude k dispozici v černé, tmavě hnědé, tmavě modré a béžové za cenu 9490 Kč a to od zítřka. Na českém Apple Online Storu už zalistována jsou, avšak kdy zde půjdou objednat zatím Apple neuvádí