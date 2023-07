XTB Obchodník měsíce: Emocionální výkyvy jsou v tradingu to nejtěžší

Komerční sdělení: S příchodem měsíce července přinášíme další díl z řady rozhovorů s úspěšnými tradery. Tentorkát na sérii otázek odpověděl Petr, který se věnuje aktivnímu tradingu více než sedm let. V posledních letech se zaměřuje především na Forex, nicméně v průběhu své traderské kariéry prošel, podobně jako většina obchodních veteránů, přes řadu instrumentů i strategií. Zde jsou jeho odpovědi:

Co Vás přivedlo k tradingu?

K tradingu jsem se dostal poměrně originální cestou. Jednoho dne jsem narazil ve své emailové schránce na zprávu s nabídkou binárních opcí. Nabídka se ukázala být pouhý spam, ale vzbudilo to ve mně zájem o toto téma a začal jsem problematiku tradingu studovat.

Můžete popsat svůj obchodní styl a na jaké instrumenty se obvykle zaměřujete?

Nejbližší jsou mi měnové páry. Ze strategií preferuji především price action, což je metoda technické analýzy, která je založená na sledování cenového grafu bez jakýchkoli indikátorů.

Můžete popsat, jak se rozhodujete, kdy vstoupíte do obchodu nebo kdy z něj vystoupíte, a jaké faktory zvažujete?

Rozhoduji se na základě jednoduchých pravidel otestovaných na historických datech, které statisticky vyhodnocuji. Do obchodu vstupuji, když jsou podmínky pro vstup, které jsem si dříve stanovil, splněny. Stop Loss a Take Profit dávám až na výjimky fixně. Dále pak sleduji, jestli jednotlivé páry jdou vůči sobě intermarketově shodně. To je ale jen pro lepší pocit z obchodu.

Jak důležité je podle Vás mít dobře definovaný obchodní plán pro Váš celkový úspěch a jak své plány vyvíjíte?

Obchodní plán je pro mě jednou z nejdůležitějších součástí obchodování. Snažím se jej mít co nejpřesnější do každého detailu, aby mě při vstupu do obchodu co nejvíce oprostil od váhání. Obchodní plán pak průběžně upravuji na základě statistiky. Je to tedy neustálý proces úprav a zdokonalování.

Jak řešíte obchody, které nejdou podle plánu, a jak se snažíte snižovat ztráty?

Obchody, které nejdou podle plánu, mi nevadí. Jsou prostě součástí tradingu, takže je nijak zásadně neřeším. Důležité pro mě je vstoupit do obchodu dle pravidel. Pravidelně si zpětně analyzuji data a pokud zaznamenám větší odchylku od standardu, začnu z toho vyvozovat důsledky. Například redukuji ztráty upravením okruhu párů, které obchoduji.

Jakou roli hraje technická analýza ve Vašem obchodování a jaké nástroje a indikátory považujete za nejužitečnější?

Osobně technickou analýzu používám primárně, fundamentální jen okrajově. Používám hlavně klouzavý průměr a MACD. Obojí ale jen jako pomocný aspekt při rozhodování před vstupem do obchodu.

Dokázal byste popsat nějaký nedávný obchod, který jste provedl, a vysvětlit svůj myšlenkový proces, který za ním stojí?

Mám jasně stanovené podmínky pro vstup do obchodu, ale jen málo jich je tak perfektních, abych z nich měl opravdu skvělý pocit. Celkově se ale na dokonalé obchody ani nesnažím zaměřovat, soustředím se na backtestování a úspěšnost strategie. Počet obchodů, které měsíčně dělám, je tak velký, že jeden obchod v tom množství nic neznamená. Takové myšlenkové rozpoložení mi pomáhá nevynechávat ziskové obchody. Dá se tedy říct, že většina mých obchodů probíhá velmi podobně a díky této stabilitě dokážu být dlouhodobě ziskový.

Jak sledujete a analyzujete své obchodní výsledky a jaké metriky používáte k hodnocení svého úspěchu?

Vedu si obchodní deník a dělám si screenshoty ke každému obchodu hned po vstupu a po výstupu. Toto si každý týden zpětně procházím a vyhodnocuji. Dále si každý den večer procházím všechny grafy, abych věděl, jestli jsem nějaký obchod nevynechal. Mám čtvrtletní cíl v pipech a ten se snažím splnit.

Jak se vypořádáváte s emocionálními výkyvy, které obchodování přináší a jaké strategie používáte k udržení disciplíny a soustředění?

Toto je pro mě v tradingu nejtěžší. Zde se budu asi trochu opakovat, ale v podstatě jediné, co pomáhá, je uvědomovat si výkonnost strategie v backtestech, držet se checklistu s podmínkami pro vstup do obchodu a vědomí toho, že budou další příležitosti. Disciplínu trénuji hlavně mimo obchodní hodiny, kdy testuji a vyhodnocuji data. Musím se do toho někdy dost nutit, ale bez této části to nejde.

Emoce se asi úplně odfiltrovat nedají, takže když mám někdy horší den, nejen z hlediska tradingu, tak to má vliv i na soustředění, a to je lepší třeba zbytek dne neobchodovat. Nesmí to ale být moc často (smích).

Více o emocích v investování

Co považujete za největší výzvy, kterým obchodníci na trzích dnes čelí, a jak se těmto výzvám přizpůsobujete?

Největší výzvou je budovat si robustní obchodní systém, který absorbuje velké výkyvy na trzích. Podle mě toto tkví především v jednoduchosti systému. V dnešní době je ale nespočet tradingových možností a je jednoduché jimi být přehlcen.

Dokážete identifikovat momenty, které způsobily, že jste začal chápat, jak by trading měl fungovat a co Vás nasměřovalo tím směrem, kde se nacházíte dnes?

Byl to hlavně moment, kdy jsem pochopil, že hlavní síla je ve stoprocentní důvěře ve strategii. S tím je spojeno obrovské množství testování. Díky tomu se mi ale strategie dostala pod kůži. Procházel jsem velké množství situací v grafech a to mi pomohlo získávat větší cit pro trh.

Podle čeho podle Vás pozná obchodník, že již tradingu rozumí a může se do něj pustit naplno?

Myslím, že je potřeba minimálně rok konzistentního ziskového obchodování na reálném účtu. Tomu by ale měla předcházet důkladná příprava.

Měl byste nějakou praktickou radu na závěr pro všechny obchodníky, kteří nejsou zatím spokojeni se svými výsledky?

Poctivě backtestovat, držet se jedné strategie a stále ji zdokonalovat. Najít si někoho s podobným obchodním přístupem, s kým budete moci své obchody konzultovat a nejlépe porovnávat, je také velmi nápomocné.

