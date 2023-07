Unikla kapacita baterie iPhone 15 Pro a dalších modelů: máme se na co těšit!

No sociální síti Weibo začaly dnes leakeři hojně zveřejňovat kapacity baterií nových iPhonů. Mezi těmi, kteří kapacity zveřejňují jsou jak neznámá jména, tak i jména, která v této komunitě něco znamenají a již mnohokrát ukázaly, že se jejich předpovědi nepletou. Pokud jsou tedy i tentokrát informace pravdivé, pak se skutečně máme na co těšit, protože nárůst kapacity u všech modelů letošních iPhonů bude citelný. Kapacity baterie letošních iPhonů jsou podle dnešních úniků následující

Kapacita baterie iPhone 15 je 3877 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 Plus je 4912 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 PRo je 3650 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 Pro Max je 4852 mAh.

Pokud se tyto informace v září potvrdí, bude se jednat o nejvýznamnější skok v nárůstu kapacity baterie u iPhone za poslední roky a měl by znamenat výrazné prodloužení výdrže baterie na jedno nabití. Například základní model iPhone 14 nabízí kapacitu 3279 mAh, ovšem iPhone 15 by měl nabídnout kapacitu baterie 3877 mAh. Největší baterii nabídne iPhone 15 Plus a to konkrétně s kapacitou 4912 mAh, přičemž současná generace iPhone 14 Plus nabízí kapacitu o téměř 600 mAh menší, tedy 4325 mAh. Klasický iPhone 15 Pro pak nabídne kapacitu baterie 3650 mAh, přičemž aktuálně nabízí iPhone 14 Pro kapacitu baterie 3200 mAh. Nejdražší model iPhone 15 Pro Max pak nabídne kapacitu baterie 4852 mAh s tím, že iPhone 14 Pro Max nabízí aktuálně 4323 mAh.