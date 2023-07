Mark Zuckerberg nechce, abychom v EU používali Threads

Nedávné spuštění nové sociální sítě Threads z dílny Zuckerbergovy Mety se v USA setkalo s obrovským nadšením. Jen za prvních pár dní totiž začalo tuto platformu využívat více než 100 milionů účtů, což lze bezesporu označit za velký úspěch i pro takového giganta, jakým Meta bezesporu je. Háček je však v tom, že je novinka zatím dostupná jen v USA, byť by o ní stáli zaručeně i uživatelé v Evropě, potažmo Evropské unii. Tyto lidi však Zuckerberg v Threads zatím nechce.

Tedy, ne, že by nestál o spuštění Threads v Evropě v co nejbližší možné době. Háček je však v tom, že tato platforma nesplňuje dle všeho požadavky na ochranu soukromí uživatelů, které Evropská unie vyžaduje a tudíž je jasné, že dokud se tento problém nepodaří Metě vyřešit, Threads na území Evropské unie provozovat nemůže. A jak se navíc nyní zdá, Meta nechce Evropskou unii dráždit ani tím, že umožní evropským uživatelům využívání Threads skrze VPN a tak podobně. To sice bylo zprvu možné, nyní však Evropané ve velkém hlásí, že jim již Threads částečně či dokonce zcela nefunguje, přestože se díky VPN „tváří“ jako uživatelé z USA. Jejich slova se rozhodla před pár hodinami potvrdit i samotná Meta s tím, že opravdu přihlášení přes VPN, ale i jiné pokusy o obejití jejich zásad Evropany blokuje a bude blokovat až do doby, než bude moci být Threads na území EU standardně k dispozici. Pokud vás tedy tato platforma láká a přemýšleli jste, že na ní proniknete přes VPN, nemá to smysl.