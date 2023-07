Recenze Swissten krytu pro iPhone s MagSafe: Využívejte bezdrátové nabíjení naplno

Kdo vlastní iPhone 12 a novější, dost možná si užívá výhod MagSafe. Tedy spolehlivé metody bezdrátového nabíjení, díky které si váš iPhone (pokud máte výkonný adaptér) vezme až 15W. Tato technologie má ale jisté nevýhody. Jelikož uživatelé poměrně často mají nějakou formu zadního krytu, v drtivé většině případů, pokud chtějí MagSafe používat, jej musí sundat. Existují ale i kryty, které jsou jako dělané pro MagSafe. Takový má ve svém portfoliu i společnost Swissten, a to za pár korun. Pojďme se na něj podívat o něco podrobněji.

Obsah balení a technické specifikace

Obsah balení nemá smysl v tomto případě příliš rozebírat. Krabička, jako obvykle u této značky, je designovaná do bílé a červené. Uvnitř balení pochopitelně naleznete pouze obal. A co o něm lze říct? Jeho název je Swissten MagStick Clear Jelly a výrobce uvádí, že je jedinečné provedením i vlastnostmi. Pokud jej prvně vezmete do rukou, zjistíte, že je poměrně tuhý a je těžké jej ohnout. Ačkoli bude možná problém jej zprvu na iPhone napasovat, máte jistotu, že bude držet velmi dobře. Jak vás jistě napadne, pouzdro je vyhotovené z kombinace silikonu a plastu, což způsobuje právě zmíněnou tuhost. Kromě výše zmíněného se ale můžete spolehnout na fakt, že pouzdro bude po dlouhou dobu vypadat jako nové, což jsem testoval po několik týdnů v kapse s klíči.

Vlastní používání

MagSafe používám již delší dobu. A jak píšu výše, do nynějška jsem musel kryt sundávat. Ne že by to snad byl nějaký větší problém (kryt i telefon jsem tak alespoň častěji čistil od prachu), nicméně za dobu používání Swissten MagStick Clear Jelly jsem si velmi zvykl na ono pohodlí. Že tyto kryty existují jsem pochopitelně věděl. Nikdy jsem ale necítil žádnou potřebu jej vlastnit. Jelikož jsem fanoušek čirých krytů, je v mých očích zrovna tento velmi pohledný. Dobře drží v rukou a působí robustně, což od krytu tak nějak vždy očekáváte.

Resumé

Co říct závěrem? Mít kryt na iPhonu je téměř povinností. Pokud vám totiž upadne a zadní strana praskne, čeká vás opravdu drahá oprava. Zvláště pak u novějších modelů. A pokud vezmeme v úvahu, že tento kryt vám poskytne ochranu a zároveň umožní nabíjet iPhone na nějakém MagSafe adaptéru, jde o win- win situaci. Tento kryt stojí 349 korun.

