Základní tipy a rady, jak se starat o iPhone v horku

Extrémní horka nejsou v létě žádnou výjimkou a to jak v zahraničí, tak i v našich luzích a hájích. Ostatně, pár nadcházejících dní má být teplotně těžce nadprůměrných, takže si na nedostatek tepla rozhodně stěžovat nebudeme. Přesně z toho důvodu vás možná bude zajímat, jak před přehřátím ochránit nejenom sebe, ale i své jablečné zařízení.

Výkyvy teplot – jak směrem nahoru, tak i dolů – nejsou pro váš iPhone v ničem dobré. Extrémní horko může vaše zařízení znatelně a někdy i nenávratně poškodit, proto by se prevence v tomto směru neměla rozhodně zanedbávat. Stejně tak není pro iPhone prospěšná ani zvýšená vlhkost, která je často součástí horkých letních dní.

Společnost Apple uvádí jako nejvyšší provozní teplotu u svých iPhonů 35° C, ale iPhone, uložený za nesprávných podmínek, se může poškodit horkem i v případě, že reálná venkovní teplota této výše nedosahuje. Maximální skladovací teplota, při které může být iPhone uložen ve vypnutém stavu, je sice o něco vyšší než provozní, nevyplatí se ale tyto hodnoty zbytečně pokoušet. Vysoké teploty mohou poškodit vnitřní komponenty vašeho iPhonu, hrozí poškození baterie, ztráta důležitých dat a v extrémních případech i výbuchy.

Přehřátý iPhone kromě citelně zvýšené teploty nebo hlášení na displeji signalizují i další příznaky, jako je pozastavení nabíjení, poruchy světlosti displeje, oslabení signálu nebo poruchy funkčnosti fotoaparátu a blesku. Tyto znaky vám pochopitelně na klidu nepřidají, včasným zásahem lze ale vše relativně rychle napravit.

Nezvyšovat teplotu

Existuje řada faktorů, které zbytečně zvyšují teplotu vašeho iPhonu, a kterým je lepší se v horkém počasí vyhnout. Jedním z těch nejvýraznějších je vybíjení baterie. Vybíjení jako takovému pochopitelně nelze zcela předejít, pokud se ale venkovní teploty šplhají hodně vysoko, zkuste si odpustit zbytečně intenzivní používání svého zařízení, jako je hraní her, dlouhý čas, strávený v aplikacích sociálních sítí, nebo přehrávání multimediálního obsahu. Vyplatí se také vypínat funkce, které zrovna nepoužíváte, jako WiFi, Bluetooth a další.

Za žádných okolností neponechávejte v horku svůj iPhone v uzavřeném autě nebo na parapetu za zavřeným oknem, snažte se ho odkládat do chladu a stínu. Pokud ve své tašce nebo batohu přenášíte více zařízení najednou, snažte se je držet odděleně. Rozhodně nenoste iPhone v těsných kapsách kalhot.

Sluneční záření může mít kromě jiného zhoubný vliv na displej vašeho iPhonu, který může začít žloutnout. Pokud svůj iPhone nemůžete před sluncem schovat, otočte ho alespoň displejem dolů. Pozor byste si měli dát i na to, v čem svůj iPhone v létě nosíte. Vyhněte se koženým obalům a krytům a zkuste investovat spíše do doplňků, které si s teplotou umí „poradit“.

V horkých dnech si dejte pozor i na podmínky, za jakých svůj iPhone nabíjíte. Doma (či ve své kanceláři) si najděte tu nejchladnější místnost, kde budete svůj iPhone nabíjet. Často to bývá koupelna či WC díky obložení, zde si ale dejte pozor, aby nedošlo k poškození vašeho iPhonu vodou.

Co dělat při přehřátí

Pokud máte podezření, že je vaše zařízení přehřáté a dochází k poškození, zkuste na něj nesahat holýma rukama, a zároveň se ho pokuste přepravit na chladnější místo. Rozhodně se ale vyhněte prudkému chlazení v podobě umisťování iPhonu do mrazáku nebo do hromady ledu – není dobré riskovat kromě poškození horkem ještě poškození vodou. Odpojte z telefonu všechny kabely a příslušenství a jakmile to půjde, vyjměte iPhone z krytu nebo obalu a opatrně ho vypněte.