Nothing Phone (2) přichází na trh s 50Mpix fotoaparátem, skvělým designem a ještě lepší cenou

Společnost Nothing dnes představila svůj Nothing Phone (2), jeden z nejočekávanějších smartphonů letošního roku. Největší novinkou tohoto modelu oproti předchozí generaci je nové rozhraní Glyph, které umožňuje uživatelům sledovat důležité informace bez toho, aniž by se museli dotýkat displeje telefonu. Novinka přichází s operačním systémeme Nothing OS 2.0, který je navržen tak ,aby nijak neomezoval uživatele a poskytoval mu rychlý přístup k čemukoli co potřebuje. Navíc software svoji estetikou doplňuje design samotného telefonu. O výkon se stará procesor Snapdragon 8+ Gen 1, který dokáže dodat dostatek výkonu pro vše, co uživatel potřebuje.

Telefon je vybaven duálním 50MP fotoaparátem s algoritmy, které dokáží v reálném čase zpracovávat co nejkvalitnější fotografie. Předn ístrana přístroje nabízí 6,7″ OLED displej s technologií LTPO. Co se ceny telefonu týká, mají uživatelé na výběr tři varianty a to konkrétně 8GB/128GB (14.490 Kč), 12GB/256GB (16.990 Kč) a 12GB/512GB (19.990 Kč). Všechny tři varianty jsou k dispozici v bílé a tmavě šedé barvě. Více informací o výbavě telefonu se dozvíte přímo zde.

Produkty Nothing si můžete zakoupit přímo zde.