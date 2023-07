Díky tomuto triku bude editace textu na iPhone naprostá hračka

Pokud potřebujete na iPhone editovat text, nejdůležitější zvlášť u delších textů je se v nich umět rychle a pohodlně pohybovat. To na Macu děláme pomocí kurzoru, což však, i když to mnoho lidí neví, jde dělat i na iOS. Stačí totiž, když kdykoli, kdy se vám zobrazí virtuální klávesnice, podržíte dohromady tlačítko shift a mezerník. Následně z klávesnice zmizí znaky a vy ji můžete používat celou jako touchpad pro pohyb kurzorem, který se zobrazil v textu. Pokud podržíte na klávesnici dva prsty, pak text označujete, pokud jen jeden, pak se v něm jednoduše pohybujete pomocí virtuálního kurzoru. Pokud jste o tom nevěděli, určitě to vyzkoušejte, usnadníte si práci při editaci textů.

