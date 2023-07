Víme, kdy začne Apple oficiálně prodávat svůj Vision Pro v Evropě!

Přestože byl AR/VR headset Apple Vision Pro představen již na začátku června 2023, do prodeje zamíří až na začátku roku 2024 a to navíc jen v USA. Proč se tak Apple rozhodl sice v tuto chvíli lze jen stěží odhadnout, nicméně jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví problémy s výrobou, které mu zkrátka neumožňují spustit prodeje naráz po celém světě. Jak se však zdá, zbytek světa by nakonec na headset nemusel až tak dlouho čekat.

Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu přišly před pár hodinami s tvrzením, že má Apple naplánováno spuštění prodejů jeho Vision Pro do konce roku v Kanadě a Velké Británii. Co se pak týče Asie a zbytku Evropy, ty se mají dostat na řadu brzy poté. Nicméně i oficiální prodej headsetu ve Velké Británii je vzhledem k její bezproblémové dostupnosti z České republiky a levným letenkám velmi dobrou zprávou a zároveň příslibem, že nebude problém sem headset přivést. Jakmile se navíc spustí prodej na dalších trzích, které jsou bližší než ten americký, dá se očekávat, že do hry vstoupí velké tuzemské eshopy a headsety dovezou „na vlastní pěst“. Britské verze by tedy mohla prodávat například Alza a tak podobně, samozřejmě však s plnou zárukou, kompatibilním napájecím příslušenství a obecně všemi náležitostmi, které jsou pro prodej na tuzemském trhu zapotřebí. Zkrátka a dobře, čekají nás v tomto směru zřejmě příjemné časy, byť je samozřejmě otázkou, nakolik v Evropě Apple svůj headset ocení.