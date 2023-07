Jak správně nabíjet iPhone v horku

Na dnešní den připadá podle meteorologů jeden z nejteplejších dnů letoška. Extrémní horka tak pociťujeme nejen my, ale i naše jablečná zařízení, a to především při jejich nabíjení. Při tom totiž dochází k zahřívání zařízení, což znamená, že je samo o sobě horké a my mu ještě na teplotě nabíjením přidáváme. Elektronika je sice stavěná tak, aby vydržela extrémní teploty, avšak co je moc, to je příliš. A i když se to nemusí zdát, tak v létě dochází uvnitř vašeho iPhonu či jiného jablečného zařízení k výraznému přehřívání. Pojďme se tedy společně v rámci tohoto článku podívat na to, jakým způsobem byste měli váš iPhone a Apple Watch v horku nabíjet, a také co všechno se s vaším zařízením může stát, pokud jej nebudete nabíjet správně.

Co se začne dít, když se začne smartphone přehřívat

Je všeobecně známo, že všechny jablečné produkty mají rády teplotu v rozmezí od 0 stupňů Celsia až po 35 stupňů Celsia – bavíme se tedy o teplotě prostředí. Pokud tedy budete váš iPhone používat v minusových, či extrémně vysokých teplotách, tak může dojít ke špatné funkčnosti zařízení, anebo k jeho nenávratnému poškození. Můžete se dostat například do těchto situací:

Nabíjení zařízení se zpomalí, anebo úplně zastaví

Zkrácení životnosti baterie

Obrazovka zčerná

Začne se ztrácet signál

LED blesk přestane fungovat

Smartphony či jiná elektronika se začne chovat zpomaleně

Na iPhonu se může zobrazit informace o vysoké teplotě

Jak nabíjet smartphone

Při nabíjení jakéhokoliv zařízení berte v potaz, že dochází k jeho zahřívání. V některých případech k menšímu, v jiných případech zase k většímu. Váš smartphone byste tedy měli nabíjet v chladném prostředí, kam se nedostává příliš slunečního svitu. Může se to zdát absurdní, ale také byste neměli ani jedno zařízení nabíjet například na posteli, anebo v peřinách. Při položení na postel se totiž vaše zařízení svým způsobem „proboří“ do postele, čímž dochází k horšímu odvodu tepla. Není tak nic neobvyklého, když po krátkém nabíjení zjistíte, že je váš iPhone položený na posteli horký a materiál pod ním taky.

Dále byste neměli nabíjet na přímém slunci. Stačí vaše zařízení vystavit na několik minut přímému slunečnímu svitu a zjistíte, že se stane tak horkým, že jej ani neudržíte v ruce – a to dokonce i bez nabíjení. Zkrátka a jednoduše, snažte se iPhone nabíjet uvnitř nějakého objektu, kde je alespoň o něco lepší teplota, než venku. Při nabíjení venku totiž riskujete přehřátí a vypnutí zařízení, v nejhorším případě však může dojít k nafouknutí a explozi baterie. Ideální je třeba koupelna, ve které bývá zpravidla chladněji.

Nabíjení se vyvarujte i v autě – pokud nemáte klimatizaci, anebo pokud v autě není přijatelná teplota. Za žádných okolností byste iPhone neměli nabíjet ani tehdy, kdy jej máte připevněný na čelním skle za účelem navigace. Sluneční paprsky skrze čelní sklo přenesou svou teplotu přímo na váš jablečný telefon. Tím se stane během několika minut naprosto vařícím. Nabíjením přehřívání ještě znásobíte. Mohlo by tedy dojít k požáru či explozi baterie, od které by se mohlo vznítit i vaše vozidlo.

Pokud máte na vašem telefonu či jiné elektronice nějaký kryt, tak jej před nabíjením sundejte. Kryt totiž teplo, které při nabíjení vzniká, nepustí ven a udržuje jej uvnitř. Na tlusté a jiné extravagantní kryty jsou specialisty především mladé slečny, které se nebojí na svého miláčka „nasoukat“ jakýkoliv kryt jen za tím účelem, aby jej při případném pádu ochránily. Doporučuji tedy alespoň v extrémních teplotách kryt sundat a být k zařízení více obezřetný, než obvykle.