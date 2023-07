5 typů příslušenství pro Apple produkty, které si můžete vytisknout doma na 3D tiskárně

Stojan MagSafe pro iPhone

Apple společně s iPhony 12 přišel s novou formou bezdrátového nabíjení, která se nazývá MagSafe. Na zadní straně iPhonů 12 se nachází kruh z magnetů, které se dokáží magneticky spojit právě s MagSafe nabíječkou, anebo třeba s příslušenstvím v podobě držáků. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, že by se vám hodil stojan na iPhone, který by v něm držel právě pomocí MagSafe, tak pro vás mám skvělý tip. Pomocí 3D tiskárny si jeden takový stojan můžete vytvořit – stačí do něj poté vložit samotný MagSafe kabel a je hotovo. Tento stojan využijete mimo jiné například také na videohovory.

Model stojanu MagSafe pro iPhone stáhnete zde