Audiofilové, jásejte! Do ČR a SR konečně dorazily audioprodukty špičkové značky WiiM

Komerční sdělení: Na český a slovenský trh právě dorazila novinka, kterou ocení všichni moderní audiofilové a hifisté. Americká značka WiiM specializující se na streamování muziky v nejvyšší dostupné kvalitě.

Za značkou stojí zkušený tým vývojářů a nadšenců s odbornými zkušenostmi, znalostmi v oblasti moderního hi-fi z velkých renomovaných značek, kteří milují hudbu a věří v její sílu. Největší zajímavostí a zároveň největším lákadlem těchto špičkových streamerů je jejich přívětivá cena, funkční a propracovaná aplikace, použitá technologie (Bit-Perfect) pro zpracování výsledného zvuku a v neposlední řadě vybavenost přístrojů. Ostatně na to odkazuje i Motto společnosti: „WiiM jsme vytvořili s jediným a jednoduchým cílem, každý na světě by si měl užívat nejvyšší možnou kvalitu hudby za dostupnou cenu“.

WiiM Pro

Na úvod začneme větším a novějším modelem s označením WiiM Pro. Tento audio streamer už má podobu klasické audio krabičky. Větší rozměr streameru umožnil osadit více vstupy i výstupy. Kromě standardních digitálních výstupů (koaxiální, optický) a analogového RCA, je streamer osazen digitálním optickým a analogovým vstupem, což z přístroje dělá zajímavou hudební centrálu. I v tomto případě se doporučuje zapojení digitálním koaxiálním či optickým kabelem a tím dostat z digitální muziky maximum, limitováni jste už jen kvalitou připojeného D/A převodníku. Analogový RCA výstup použijte, pokud nedisponuje stávající zařízení digitálním vstupem. I tak získáte velice solidní zvuk, v této kategorii nevídaný.

WiiM Mini

Velmi kompaktní streamer nesoucí název Mini spatřil světlo světa již koncem roku 2021. Tento nenápadný miniaturní model o velikosti pouhých 7cm potvrzuje známé rčení „za málo peněz hodně muziky“. Základ tvoří špičková ovládací aplikace, bez které si streamování muziky nelze představit. Tento miniaturní skvost nabídne to nejdůležitější, a to je skvělý zvuk! Integrovaný algoritmus Bit-Perfect pro přesné posílání dat až do rozlišení 192 kHz / 24bit do D/A převodníku opravdu dělá zázraky. Navíc WiiM Mini disponuje také audio analogovým výstupem pro zapojení do jakéhokoliv audio systému bez digitální konektivity. Jak tedy nejlépe Wiim Mini využít? Pokud vlastníte zesilovač nebo AV receiver, který nedisponuje streamovací aplikací, případně s ni nejste spokojeni, stačí připojit optickým nebo analogovým kabelem a můžete naplno využívat všech populárních služeb a aplikací. Mezi ty nejzásadnější patří Tidal (connect), Spotify (connect), Qobuz, Deezer, Amazon Music apod. Stranou nezůstali ani internetová rádia jako populární TuneIn nebo čím dál více oblíbené Radio Paradise, které vysílá v hi-res kvalitě a mnoho dalších. Pouštíte si hudbu z oblíbené aplikace přímo z chytrého telefonu či tabletu? WiiM mini též podporuje TIDAL Connect, AirPlay 2, Spotify Connect. Přítomna je i podpora DLNA v případě přehrávání hudební sbírky z NAS úložiště.

Aby toho nebylo málo, WiiM lze použít jako multiroom systém a ozvučit, ovládat celý byt či dům spolehlivou aplikací WiiM Home. Oba přístroje lze volitelně doplnit dálkovým ovladačem, který usnadní ovládání jednotky bez nutnosti použití chytrého telefonu či tabletu.

Více o jednotlivých modelech se dozvíte na oficiálním e-shopu dovozce či u vybraných partnerů.