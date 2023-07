Abyste se zcela ztratili ze Threads, musíte si smazat Instagram!

To, co Meta, pod kterou spadá Facebook, Instagram či třeba Messenger a WhatsApp relativně nedávno začala slibovat, se před pár desítkami hodin stalo realitou. Spuštěna totiž byla obdoba Twitteru ve formě nové sociální sítě nebo chcete-li platformy Threads, která má uživatelům nespokojených s nynějším stavem Twitteru poskytnout velmi podobný prostor, avšak bez nepříjemných omezení a tak podobně. Jak se však zdá, omezení sítě Threads se skrývají jinde a jsou dost nepříjemná.

Na Threads se v současnosti nedá dostat jinak než skrze přihlášení přes instagramový účet, což je sice na jednu stranu fajn z hlediska toho, že není třeba tvořit novou registraci, ale na druhou stranu se jedná o problém z hlediska potenciálního odchodu ze sítě. V podmínkách použití Threads se totiž uvádí, že aby bylo možné celou síť opustit ve smyslu smazání uživatelských dat a tak podobně, není jiné cesty než smazat si instagramový účet (respektive jej zcela deaktivovat). Účet na Threads lze sice sám o sobě deaktivovat, avšak data z něj budou i nadále k dispozici na serverech Mety, jelikož jsou navázána kvůli propojení loginů na instagramový účet, což je přinejmenším kontroverzní. Přeci jen, je to právě Meta, která je dlouhodobě kritizována za to, že špatně nakládá s uživatelskými daty a jakákoliv potíž s odchodem z Threads proto působí přinejmenším prazvláštně. Šéf Instagramu a zároveň Threads nicméně potvrdil, že se společnosti problematikou zabývají a do budoucna by jí rádi vyřešili tak, aby byl odchod co možná nejjednodušší. Tuzemské jablíčkáře to však ve výsledku zatím příliš trápit nemusí, jelikož tu Threads zatím k dispozici není.