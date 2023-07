Když se na konci dubna helikoptéra Ingenuity na Marsu odmlčela, spousta lidí v NASA přiznávala, že už se komunikaci nemusí povést navázat. Po dvou měsících se to ale přeci jen zdařilo. Podle informací byl „zakopaný pes“ ve skutečnosti, že helikoptéra přistála za vyvýšeninou od od roveru Perseverance. Jakmile nemají oba stroje „vizuální kontakt“, nemohou být ve spojení. Rover si ale cestu k helikoptéře našel. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by vrtulník být vyslán na svůj 53. let.