Meta brzy spustí vlastní verzi Twitteru

Uživatelé Twitteru se v posledních měsících potýkali s mnoha problémy, ale minulý víkend se situace ještě více zkomplikovala poté, co se společnost rozhodla omezit počet tweetů, které mohou uživatelé denně zobrazit. Meta toho okamžitě využila, a podle všeho spustí svého konkurenta, novou aplikaci Threads, ještě tento týden.

Threads, coby klon Twitteru v podání společnosti Meta, začíná odpočítávat uvedení na trh, s čímž souvisí i několik podrobností o tom, jak funguje, které jsou aktuálně k dispozici. V pondělí byla v App Store zpřístupněna stránka, která umožňuje uživatelům iPhonů si aplikaci Threads předobjednat. Stejná stránka potvrzuje, že aplikace bude vydána 6. až 7. července v závislosti na lokalitě, kde daný uživatel žije. Meta také spustila novou webovou stránku zobrazující odpočet do spuštění.

Společnost na aplikaci Threads pracuje již delší dobu a ve známost vešla po květnových zprávách o projektu „Barcelona“, což bylo jedno z interních označení v průběhu vývoje. Aplikace Threads, vzniká pod značkou Instagram a klade si za cíl stát se přímým konkurentem Twitteru. Uživatelům zprostředkovává sdílení textu, fotografií i videa.

Fotogalerie Threads screen 2 Threads screen 3 Threads screen 4 Threads screen 5 Vstoupit do galerie

V popisu aplikace se uvádí: „Threads je místem, kde se setkávají komunity, aby diskutovaly o všem, od témat, která vás dnes zajímají, až po to, co bude zítra trendy. Ať už vás zajímá cokoli, můžete sledovat své oblíbené tvůrce i další uživatele, kteří mají rádi stejné věci a přímo se s nimi spojit nebo si vybudovat vlastní věrné příznivce a podělit se o své nápady, názory a kreativitu se světem.“

Threads vychází z Instagramu, pročež se očekává, že ti, kdo mají instagramový účet, se budou moci k nové platformě připojit pouhým klepnutím. Některé podrobnosti však zatím jasné nejsou, například to, zda budou moci uživatelé přistupovat k Threads prostřednictvím webového prohlížeče. Dalším detailem, který je třeba alespoň prozatím mít na paměti, je skutečnost, že momentálně neexistuje verze aplikace pro iPad. Meta údajně nejprve plánovala spustit Threads až na konci července. Protože je však v poslední době mnoho uživatelů Twitteru s touto platformou značně nespokojeno, rozhodla se Meta této situace využít a spuštění své nové sociální sítě uspíšit.

V sobotu generální ředitel Twitteru Elon Musk oznámil, že uživatelé budou nově omezeni limitem počtu tweetů, které mohou za den zobrazit. Nejprve to bylo 6 000 příspěvků denně pro ověřené účty, 600 pro neověřené uživatele a 300 pro nově registrované. Po zveřejnění nových pravidel si však velké množství lidí stěžovalo, že se na Twitteru už zkrátka nemohou k ničemu dostat. V reakci na to Musk limity „velkoryse“ zvýšil. Nyní si předplatitelé služby Twitter Blue mohou denně přečíst 10 000 tweetů, zatímco těm neověřeným jich je k dispozici 1 000 a u nových účtů pouze 500 tweetů za den. Musk sice tvrdí, že limity jsou opatřením, které má zabránit „extrémnímu data scrapingu“, tedy vytahování údajů za pomoci patřičných softwarových nástrojů „a manipulaci se systémem“, ve skutečnosti se však Twitter snaží snížit náklady, jak jen to jde.

Zda se Metě podaří vyvinout plnohodnotného konkurenta Twitteru je v tuto chvíli otázkou. Společnost má však na poli sociálních sítí bohaté zkušenosti, takže zde jistě jsou předpoklady, které by mohly vést k úspěchu. Instagram má v současné době více než 1 miliardu uživatelů, zatímco Twitter přibližně 400 milionů. Pokud by se jen polovina těch, kteří mají účet na Instagramu rozhodla používat Threads, číslo by tak překonalo současné množství uživatelů Twitteru. V online prostoru se již objevilo několik zajímavých alternativ Twitteru, například Mastodon a Bluesky, ovšem žádná z nich nezískala skutečně masovou oblibu. A to je něco, co Meta umí, ať už se nám to líbí nebo ne.