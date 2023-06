Spoluzakladatel Oculusu prozradil, co si myslí o Apple Vision Pro

Palmer Luckey se nestydí a nijak neskrývá své nadšení pro Apple Vision Pro. V novém podcastovém rozhovoru se spoluzakladatel společnosti Oculus vyjadřuje o náhlavní soupravě pro smíšenou realitu od Applu za 3 500 dolarů a o tom, co může znamenat pro budoucnost virtuální reality, jen v dobrém.

Palmer Luckey říká, že provedení, ke kterému přistoupil cupertinský gigant v podobě externí baterie Vision Pro je něco, co kdysi v Oculusu sám prosazoval: „Aby bylo jasno, je to správná cesta“, a k řešení skrze externí napájení uvedl: „Já jsem byl v Oculusu jeho velkým zastáncem. Bohužel to byla bitva, kterou jsem v průběhu let prohrál.“ Dále pak vyjádřil své zklamání nad designem, který všechny prvky, včetně baterie umisťuje přímo do zařízení.

Spoluzakladatel Oculusu se obával, že stejnou chybu udělá i Apple a vytvoří na pohled možná elegantnější zařízení, které však nestojí za vyšší hmotnost při jeho nošení. Zároveň je toho názoru, že Apple Vision Pro také správně nacenil a domnívá se, že prémiové zařízení dělá pro osud virtuální reality nejvíce.

„Myslím, že kdyby se Apple snažil jít po nejnižším segmentu trhu, byla by to chyba. Uplatnili přesně ten přístup, který jsem si vždy přál, aby zvolili. A vlastně i přístup, který v prvních letech volil Oculus.“ Prémiový postoj společnosti Apple ke smíšené realitě činí podle Luckeyho celou kategorii atraktivnější. „Když Apple uvedl Vision Pro, přeposlal jsem svůj vlastní tweet z roku 2015, kde jsem řekl, že než se VR stane něčím, co si může dovolit každý, musí se stát něčím, co každý chce.“

Palmer Luckey se v rozhovoru také podělil o své myšlenky ohledně toho, jak by se mohl postupem času změnit hardware jablečného headsetu, rozvedl proč je pro něj důležitá externí baterie a vyjádřil svá očekávání stran vývoje VR v režii Applu do budoucna.