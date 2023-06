Nová Apple sluchátka se představí za necelý měsíc a toto přinesou!

Sluchátka z dílny Applu jsou již dlouhé roky světovým fenoménem. Nebavíme se přitom jen o modelech AirPods, ale taktéž o Beats, jelikož i ty spadají pod Apple, čemuž odpovídá jejich skvělé hardwarová výbava i softwarové začlenění do systémů Applu. A právě další model pod hlavičkou Beats dorazí co nevidět na pulty obchod.

Řeč je konkrétně o náhlavních sluchátkách Beats Studio Pro, která Apple omylem prozradil v betě macOS 13.4 a později byla potvrzena certifikačními přihláškami u FCC. Jak je již z názvu jasné, typově se bude jednat o náhlavní sluchátka, konkrétně pak nástupce oblíbeného modelu Beats Studio. Podle nových detailů, které se objevily na redditu, je Apple, respektive Beats hodlá představit a zároveň vypustit ve středu 19. července a to ve čtyřech barvách – konkrétně bílé, černé, tmavě hnědé a tmavě modré. Co se týče vylepšení, která sluchátka oproti předešlé generaci přinesou, těšit se můžeme například na USB-C, které nahradí nynější microUSB, vylepšené mikrofony, lepší zvuk, podporu androidích vychytávek typ Fast Pairing a tak podobně. Lepší bude i výdrž baterie nebo aktivní potlačení okolního hluku. Zkrátka a dobře, je na co se těšit, byť bohužel v tuto chvíli nevíme, kolik si bude Apple za novinku účtovat.