Stylové reproduktory Harman/Kardon Onyx Studio 7 nyní seženete téměř o čtvrtinu levněji

Komerční sdělení: Značka Harman/Kardon patří ve světě audia mezi naprosté lídry. Rozhodně však neplatí, že všechny její produkty jsou kvůli tomu cenově naprosto nedostupné. Sehnat totiž lze i kousky, které stojí pár tisíc a přesto jsou famózní. Přesně to je i případ reproduktoru Onyx Studio 7, který můžete navíc nyní získat se slevou!

Harman/Kardon Onyx Studio 7 je designově velmi zajímavý reproduktor, který dokáže zaujmout v každém moderním interiéru. Jeho zaoblené těla v kombinaci s elegantní rukojetí z eloxovaného hliníku však není ani zdaleka jedinou věcí, kterou dokáže tento produkt zaujmout. Zvuková složka tohoto reproduktoru je totiž taktéž velmi dobrá – ostatně, jak je u produktů Harman/Kardon zvykem. Za vynikající zvuk vděčí reproduktor duálním tweeterům, které zajišťují parádní stereo výkon. A co víc, k dispozici je rovněž možnost propojení dvou reproduktorů pro vytvoření pohlcujícího sterea v pravém slovasmyslu. Co se týče propojení reproduktoru se zdrojem zvuku, k dispozici je Bluetooth, přes který lze připojit k reproduktoru dokonce hned dva zdroje zvuku. Díky tomu je tak využívání reproduktoru k přehrávání vaší oblíbené hudby ještě snažší. Když k tomu všemu navíc přičteme ještě osmihodinovou výdrž na jedno nabití, dostáváme kousek, který zkrátka stojí za to – a to nyní ještě víc. Běžná cena tohoto modelu je 6390 Kč, avšak díky nynější slevě 22 % jej můžete mít už za 4999 Kč. K dostání je v černé a šedé barevné variantě.

Reproduktor Harman/Kardon Onyx Studio 7 můžete zakoupit zde