Jak odemknout iPhone blokovaný přes iCloud

iPhony jsou jedním z nejbezpečnějších elektronických zařízení, které můžete v 21. století vlastnit. Přestože je tato skutečnost pro uživatele iPhonů výhodou, může se při ztrátě přístupových kódů změnit v tragickou noční můru. Obnovení uzamčeného iPhonu bez přístupového kódu je boj, který si zaslouží trofej za úspěch. Inu, svět i příslušné technologie se změnily. Proto i přes bojovnost iPhonu můžete svůj iPhone obnovit i bez klíče.

Jak je to vůbec možné? Stačí mít po ruce ty správné nástroje. V tomto článku vás krok za krokem provedeme postupem, který musíte dodržet, abyste odemkli iCloudem uzamčený iPhone pomocí jednoduchých nástrojů, které dosahují komplexních výsledků. Nezapomeňte postupovat podle návodu až do konce a provést všechny potřebné kroky. „Odemknutí iPhonu uzamčeného iCloudem je složitý úkol, který vyžaduje technického asistenta.“ – to je běžná mýlka, která řadu lidí přivedla na zcela nesprávná místa nebo k nekompetentním „odborníkům“. Díky našim radám ale žádnou odbornou pomoc potřebovat nebudete. Co tedy potřebujete k odemknutí iPhonu uzamčeného iCloudem?

Počítač/notebook

Funkční stolní počítač nebo notebook je jedním z nejzákladnějších požadavků pro úspěšné obnovení iPhonu. Bez něj je to jako jít do války vyzbrojen pouze párátkem.

Kabel USB

Kabel USB je dalším základním, ale velmi důležitým požadavkem tohoto procesu. Je nezbytný k navázání spojení mezi iPhonem a počítačem nebo notebookem, jak bylo uvedeno výše. Tento kabel nemusíte kupovat; ten, který používáte k nabíjení iPhonu, bude fungovat bezvadně.

TunesKit Activation Unlocker

TunesKit Activation Unlocker je software, který budete potřebovat k provedení činnosti odblokování iPhonu, a bez něj můžete na svůj iPhone rovnou zapomenout. TunesKit Activation Unlocker je v tomto případě stejně důležitý jako iPhone, který chcete odemknout, takže se zajímejte o to, jak jej používat a jakým krokem se řídit.

Váš iPhone

Zní to hloupě nebo samozřejmě, ale abyste mohli svůj záměr odemknout iPhone aktualizovat, musíte ho mít u sebe.

Co je TunesKit Activation Unlocker?

TunesKit Activation Unlocker je software, který je navržen a naprogramován tak, aby vám pomohl obejít aktivační zámek iCloudu pomocí několika kliknutí. S nástrojem TunesKit Activation Unlocker nezáleží na tom, zda jste zapomněli svůj účet a heslo Apple ID nebo jste si koupili použité zařízení se systémem iOS, které je uzamčeno iCloudem; zámek můžete snadno odstranit a zařízení znovu aktivovat.

Chcete-li použít TunesKit Activation Unlocker, postupujte podle níže uvedeného návodu

Jak používat TunesKit Activaton Unlocker?

Stažení a instalace

Abyste mohli používat všechny nástroje, které nabízí TunesKit Activation Unlocker, je potřeba jej správně nakonfigurovat. Nejprve se ujistěte, že je váš počítač/notebook napájen a připojen k internetu. Chcete-li zahájit proces odblokování, navštivte oficiální webové stránky TunesKit Activation Unlocker. Stáhněte si software TunesKit Activation Unlocker a po dokončení jej nainstalujte pomocí průvodce na obrazovce. Před stažením softwaru TunesKit Activation Unlocker klikněte na tlačítko Free Download. Po úspěšné instalaci software spusťte. Zobrazí se následující rozhraní.

Připojení iPhonu USB kabelem

Jedná se o nejdůležitější část procesu a jednoduchá chyba by ohrozila všechny ostatní úkoly. Ujistěte se, že kabel USB je pevný a bez závad; jinak nebude navázáno žádné spojení v rámci zařízení.

Zahájení jailbreaku

Odstranění aktivačního zámku iCloudu pomocí TunesKitu se u uživatelů Macu a Windows mírně liší. Pokud pracujete na Macu, začne TunesKit stahovat správný nástroj pro jailbreak vašeho iPhonu. Po dokončení stahování klikněte na tlačítko Start Jailbreak.

Podle pokynů na obrazovce přepněte telefon do režimu DFU. Musíte chvíli počkat, než se jailbreaking dokončí.

V případě počítače s operačním systémem Windows vám nástroj TunesKit Activation Unlocker pomůže automaticky stáhnout nástroj pro jailbreak.

Po úspěšné instalaci balíčku pro jailbreak program vyzve k instalaci příslušného prostředí na jednotku USB. Před kliknutím na tlačítko Spustit instalaci se ujistěte, že jste vložili jednotku USB.

Nyní můžete zahájit jailbreak vašeho iPhonu.

Po dokončení stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Alt + Delete, restartujte počítač a pokračujte v používání nástroje TunesKit Activation Unlocker k obejití aktivačního zámku.

Odstranění zámku iCloudu

V následujícím kroku potvrďte informace o vašem zařízení včetně údajů o modelu, verzi iOS, IMEI a dalších.

Jakmile potvrdíte, že je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Start to Remove. TunesKit začne odstraňovat aktivační zámek iCloudu z vašeho zařízení.

Počkejte nějakou dobu, dokud se zámek aktivace neobejde. Trvá to jen několik sekund, a mezitím můžete přistupovat k iPhonu. Můžete jej nastavit jako nové zařízení.

Závěrem

Odemknutí iPhonu uzamčeného pomocí iCloudu nevyžaduje žádnou specializaci ani titul z vysoké školy – stačí vám pouze schopnost řídit se pokyny a stanovenými postupy k tomu druhému. S aplikací TunesKit Activation Unlocker nainstalovanou v počítači můžete během několika sekund získat přístup ke svému iPhonu uzamčenému iCloudem a resetovat jej.