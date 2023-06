Recenze FIXED Tab Passanger 2: Parádní držák pro iPad do auta

Cestujete často v autě i se spolujezdci na zadních sedadlech a slýcháte od nich, že se cestou nudí? Ať už se jedná o děti či dospělé, nikdy nejsou tyto řeči příjemné – tím spíš, když se opakují každou chvíli a jsou v horším případě doprovázeny křikem či pláčem. Tento problém však lze naštěstí poměrně jednoduše vyřešit například pomocí iPadu, který cestující na zadních sedadlech dokáže zabavit ať už hrami, internetem či přehráváním filmů či seriálů. Jak jej ale upevnit tak, aby dobře držel, byl v zorném poli cestujících a zároveň jej šlo bez problému ovládat? Přesně tyto otázky si před nedávnem položila firma FIXED, která nyní přišla s univerzálním držákem na tablet do opěrky hlavy Tab Passenger 2. A jelikož jej již chvíli v autě vozím a snažím se cestujícím na zadních sedadlech skrze něj zpříjemňovat cestu, nastal čas na jeho hodnocení.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak již zaznělo výše, FIXED Tab Passanger 2 je univerzální držák pro tablety, který se ve voze upevňuje mezi sloupky opěrky hlavy. Ty mají samozřejmě vůz od vozu různou vzdálenost od sebe, což FIXED vyřešil elegantně skrze možné smrštění ramena s úchyty, takže držák „zacvaknete“ prakticky všude. Co se pak týče tabletů, které jsou s držákem kompatibilní, díky možnosti roztáhnout kleště ze standardních 12,5 cm až na 20,5 cm lze do něj vložit tablety s úhlopříčkou 7 až 13“. Ve výsledku tedy využijete držák s jakýmkoliv tabletem z nabídky Applu, jelikož ty se vždy mezi 7“ až 13“ pohybují. A protože jsou kleště pogumované, není třeba se bát toho, že si tělo tabletu poškrábete. To by však asi nehrozilo ani v případě, že by pogumované nebyly – celý držák je totiž vyroben z plastu.

Super je, že kleště držící tablet nejsou s ramenem umístěným mezi sloupky opěrky hlavy spojeny „napevno“, ale ke spojení je využito dvojité rameno zakončené 360stupňovým kloubem. Díky tomu tak lze tablet jednak přiblížit či oddálit pomocí sklopného ramena, ale taktéž otočit de facto jakkoliv je vám jen příjemné, popřípadě si jej jen naklonit tak, aby na něj bylo vidět co možná nejlépe.

Kdybych pak měl zhodnotit design, řekl bych, že rozhodně neurazí. Díky použití černého plastu při úplném zasunutí v interiéru tmavých vozů hezky zapadne a jakmile do něj vložíte tablet, není až na mírně přesahující ramena držák takřka vidět. Za sebe tedy hodnotím vzhled jako povedený a stejně tak i zpracování. Nejsem sice úplně příznivcem plastových doplňků, avšak zde se díky použití kvalitního plastu není třeba čehokoliv obávat. Nic zde nevrže ani jinak nezlobí a vše je tedy takové, jaké chcete, aby u podobného produktu bylo.

Testování

Držák jsem v posledních týdnech testoval konkrétně s 9,7“ iPadem a to jak na okreskách, tak i silnicích vyšších tříd, potažmo na dálnici. Co se pak týče vozů, držák se se mnou projel ve Volkswagenu Arteon, Škodě Octavia a Renaultu Clio. Ve všech případech byla instalace naprosto bezproblémová a držák tak držel mezi sloupky opěrky hlavy řidiče jako přibitý. V tomto směru tedy není výrobci absolutně nic vytknout. Totéž v bledě modrém pak lze říci i o stabilitě tabletu po jeho umístění do „kleští“. Vložení do nich sice chce upřímně trochu cviku, protože jejich síla je relativně velká (zejména tedy při nutnosti roztažení pro větší tablety), nicméně odměnou za to je 100% spolehlivost z hlediska ukotvení. Kleště totiž sevřou tablet skutečně velmi pevně a vy se tak nemusíte bát toho, že by z nich při jízdě – a to i té po nejhorších silnicích v Česku – vypadl. Pochvalu si zaslouží ale třeba i pevnost ramen či 360stupňového kloubu. Ani u jedné z těchto věcí se tak nemusíte obávat toho, že by se při jízdě jejich nastavení jakkoliv měnilo.

Dalším pozitivem držáku, které je však do jisté míry kouzlem nechtěného, je fakt, že tablet obepíná po jeho delších stranách. Díky tomu vám tedy zbudou volně přístupné zdířky pro nabíjení (tedy Lighnting či USB-C) a u starších tabletů 3,5mm jack konektor. Během cesty je tedy není třeba využívat k nabíjení, poslechu zvuku přes sluchátka, potažmo synchronizaci s iPhonem či čímkoliv jiným, což zejména na delších cestách určitě oceníte.

Resumé

Upřímně řečeno marně přemýšlím nad tím, co by mi na držáku vadilo. Cestující na zadních sedadlech byli s uchyceným tabletem vždy spokojeni a to jak z hlediska jeho stability, tak i možnosti přizpůsobení jeho polohy ať už pomocí výsuvného ramena, tak skrze 360stupňový kloub. Myslím si tedy, že pokud potřebujete například vyřešit zábavu pro děti při blížící se cestě na dovolenou, právě jste našli jedno z možných řešení. Za cenu 499 Kč se totiž jedná o pomocníka k nezaplacení.

FIXED Tab Passenger 2 můžete zakoupit zde