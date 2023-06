Zkoušíme aplikace z reklam, aby vy už jste nemuseli: Balance aneb meditace na rok zdarma

Internet je plný reklam na nejrůznější aplikace. Při brouzdání na webu nebo procházení sociálních sítí jste určitě i vy narazili na reklamy na aplikace, které vám slibují dokonalou správu vašich financí, definitivní vyléčení PTSD, trvalé zhubnutí nebo rapidní zvýšení IQ. Tyto aplikace vypadají často velmi lákavě, a v rámci propagace mnohdy nabízí určitou bezplatnou zkušební lhůtu, během které se můžete přesvědčit, zda opravdu stojí za to.

Zkušební lhůta u lákavě vypadajících propagovaných aplikací obvykle činí maximálně 14 dní. Vůči reklamám na aplikace jsem obvykle imunní, a pokud už mě nějaká zaujme, je to obvykle z pracovních důvodů. Minulý týden se ale tvůrcům aplikace Balance podařilo získat mou pozornost i z jiného hlediska. Meditační aplikace, která slibovala, že mi pomůže s úzkostí, nespavostí nebo třeba lepším soustředěním, lákala na možnost bezplatného vyzkoušení na celý jeden rok, a to pro všechny nově registrované uživatele. Bezplatné zkušební lhůty jsou rozhodně skvělé, pro mě osobně jsou ale často příliš krátké na to, abych se s danou aplikací stihla plně seznámit a vyzkoušet všechny její funkce. Tvůrci Balance ale zmíněnou nabídkou nahodili udičku, na kterou jsem se (spolu s řadou dalších uživatelů) spolehlivě chytila. Stojí ale za to?

Vzhled a funkce

Uživatelské rozhraní aplikace Balance nijak neurazí. Je přehledné, povedené, jednoduché, líbivé. Po prvním spuštění se mě aplikace zeptala, s čím potřebuji pomoci. Vzhledem k tomu, že již řadu let úspěšně ignoruji všechny možné rady ohledně péče o duševní zdraví, jsem potvrdila, že se u mě vyskytuje spousta neduhů. Dále jsem měla možnost zadat své zkušenosti s meditací. Meditace umí být někdy překvapivě náročná a svým způsobem vyčerpávající, proto jsem se pro začátek rozhodla pro pětiminutová každodenní „sezení“. Následně jsem navolila podrobnosti ohledně notifikací a dalších drobností. Na hlavní obrazovce aplikace se vám každý den nabídne aktuální část vámi zvoleného plánu. Dále se zde nachází možnost zadat aktuální náladu, a na její základě si nechat vygenerovat krátkou aktuální meditaci. Na výběr máte ze dvou hlasů – ženského a mužského. Aplikace je v angličtině.

V rámci aplikace se můžete „upsat“ k celé řadě programů – některé jsou zaměřené na produktivitu, jiné na lepší spánek, relaxaci nebo třeba snížení stresu, spojeného s prací. U každého z programů si můžete navolit délku jednotlivých sezení (od 5 do 15 minut) a hlas průvodce. Kromě jednorázových sezení a zmíněných programů nabízí Balance také zvuky nebo příběhy, které si můžete pustit pro lepší usínání, nebo třeba meditační zvuky bez hlasového řízení pro zkušenější uživatele. V sekci Profile si můžete prohlédnout statistiky vašich sezení, získané dovednosti, odznaky, a samozřejmě zde můžete také přizpůsobit detaily vašeho profilu. Balance nabízí podporu tmavého režimu, Push notifikace, podporu zkratek Siri, integraci s nativním Zdravím nebo automatické stahování programů a sezení.

Zhodnocení

Aplikace Balance je opravdu povedená. Je přehledná, nepůsobí přeplácaně ani chaoticky. Kdysi jsem za účelem meditace a mindfulness zkoušela například Headspace, která kromě jiného dávala smysl například Apple guru Petru Márovi. U Headspace jsem ale narazila na problém s již zmíněnou příliš krátkou zkušební dobou, a v době zkoušení jsem si u ní také připadala přehlcená obsahem. Hlasy průvodců v aplikaci Balance jsou příjemné, srozumitelné, dobře se poslouchají. Aplikace se skvěle ovládá, chvíle strávené meditací můžete nechat automaticky registrovat v nativním Zdraví jako Minuty mindfulness.

Opravdu velice ráda bych vám řekla, že Balance zkrátka funguje. Pravdou je, že jsem při jejím používání opravdu zaznamenala výrazné zklidnění, lepší usínání, kvalitnější spánek, lepší náladu a lepší soustředění. Skeptik ve mně se ale zdráhá stovkám čtenářů tvrdit, že pětiminutová sezení několik večerů po sobě skutečně vedla k tak rapidnímu zlepšení. Ke zlepšení sice zcela nepopiratelně došlo, existuje ale spousta faktorů, které na něj mohly mít vliv, počínaje blížící se dovolenou nebo ukončením složitého období v soukromém životě přes mírnou změnu životosprávy související s aktuálním ročním obdobím až po naprostou náhodu.

Zda Balance opravdu funguje, budete muset nakonec chtě nechtě vyzkoušet na vlastní kůži. Já osobně stažení aplikace nelituji. Nejrůznější meditace si sice můžu bezplatně přehrávat například na YouTube, v Balance jsou ale hned po ruce k dispozici nejrůznější programy, jednotlivá sezení a další zajímavý obsah. Velmi pozitivně hodnotím i možnosti, která Balance nabízí – je například zcela na vás, zda se rozhodnete přečíst si detailní informace o jednotlivých typech cvičení a jejich přínosu. Skvělá je také možnost volby délky sezení. Moje schopnost soustředění je zhruba na úrovni hyperaktivní čivavy v přelidněném parku, a pětiminutová večerní okénka jsou pro mě (zatím) tak akorát. Po týdnu zkoušení jsem zatím stoprocentně nadšená a zatím jsem neměla jediný důvod sezení vynechat. Pokud tedy chcete zkusit meditaci, dechová cvičení nebo mindfulness, je roční bezplatné využívání Balance určitě skvělou příležitostí.

Aplikaci Balance stáhnete bezplatně zde.