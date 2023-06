Nejlepší widgety pro zamčenou obrazovku iPhonu: Odpočty, cvičení a práce s PDF

Snažíte si hlídat zdravý jídelníček, ale občas „ulítnete“? Je to naprosto v pořádku, stává se to každému. S pomocí aplikace Foodlapse můžete ale tyto občasné „úlety“ snadno sledovat, což vám v některých případech může pomoci s lepší sebekontrolou. Získáte také přehled o tom, jaké faktory mají na vaše stravování zvyk. Foodlapse nabízí také podporu widgetů pro zamčenou obrazovku iPhonu.

Personal Best – Workouts

Personal Best je skvělým společníkem pro všechny, kteří se věnují pohybu a chtějí zároveň sledovat aspekty a parametry své fyzické aktivity. Ať už dáváte přednost sledování na iPhonu nebo Apple Watch, aplikace Personal Best se spolehlivě postará o to, aby vám vždy odprezentovala všechna související čísla, a to nejen prostřednictvím grafů v samotné aplikaci, ale také v podobě widgetů na zamčené obrazovce iPhonu.

Aplikaci Personal Best stáhnete bezplatně zde.