theHunter: Call of the Wild™ je nyní ke stažení zdarma

Je tu nový týden a s ním i nová hra zdarma pro PC na Epic Games Store. A tentokrát je skutečně o co stát! Epic totiž rozdává lovecký simulátor theHunter: Call of the Wild™, který vám umožní vtělit se do kůže lovce lovícího nejrůznější zvěř v hustých lesích, ale i jiných lokacích. Zní to zábavně, co říkáte? Taky je! Hodnocení hry napříč internetem je totiž velmi dobré a byla by proto škoda si nechat tuto hru utéct. Čas na její vyzvednutí máte jako již tradičně do příštího čtvrtku do 17:00.

TheHunter: Call of the Wild™ je realistická lovecká simulace vyvinutá společností Expansive Worlds a publikovaná společností Avalanche Studios. Hra nabízí hráčům rozsáhlé otevřené prostředí s detailně zpracovanou divokou přírodou a různými loveckými lokalitami. Hráči mají možnost prozkoumávat různé oblasti, včetně lesů, horských masivů, bažin a dalších přírodních biotopů. V TheHunter: Call of the Wild™“je kladen důraz na realistickou loveckou zkušenost, přičemž hráči musí používat správnou taktiku, vyhledávat stopy, studovat chování zvířat a používat správnou výzbroj.

Hra obsahuje širokou škálu loveckých zbraní a náčiní, které hráči mohou vylepšovat a upravovat dle svých preferencí. K dispozici jsou rovněž různé druhy zvěře, včetně jelenů, medvědů, kanců, prasat, zajíců a mnoha dalších, každý s unikátním chováním a loveckými vlastnostmi. Hráči mají možnost lovit jednotlivě nebo se připojit k multiplayerovým sesijím, kde mohou spolupracovat nebo soutěžit s ostatními hráči. TheHunter: Call of the Wild™ navíc poskytuje hráčům také možnost fotografování a pozorování divoké zvěře, což přidává další vrstvu do herního zážitku. To vše navíc s poutavou grafikou a zvukovým designem, který dokresluje autentickou atmosféru loveckého prostředí.

Hru si můžete zdarma stáhnout zde