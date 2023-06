Neotálejte s instalací iOS 16.5.1 a dalších nových OS! Zamezíte tím hacknutí vašich Apple produktů

Včerejší vydání iOS 16.5.1, macOS 13.4.1 a dalších nových verzí loni představených OS Applu bylo pro leckoho solidním překvapením. Jedná se totiž o verze, které Apple netestoval skrze vývojářské beta testování a tak se s nimi přespříliš nepočítalo. Právě jejich rychlé uvolnění nicméně naznačovalo, že s nimi má Apple v úmyslu něco „hasit“, což se také nakonec potvrdilo. Na vývojářském portálu Applu jsou totiž k updatům již dostupné informace a zcela upřímně řečeno, vyloženě veselé nejsou.

Podle dokumentů bezpečnostní podpory, které Apple zveřejnil, opravuje v nových verzích OS hned dvě zranitelnosti, které mohly být použity hackery ke spouštění libovolného kódu s právy jádra, čímž tedy mohli do značné míry ovládnout iPhone či jiný Apple produkt. Bohužel jsme se rovněž dozvěděli, že tyto dvě bezpečnostní chyby byly aktivně využívány a tudíž už na ně někteří jablíčkáři doplatili. Jedním dechem je ale třeba dodat, že složitost využití podobných chyb je natolik vysoká, že běžní uživatelé se jich tak úplně obávat nemusí. Naopak například vysoce postavené osoby, aktivisté, novináři a tak podobně mohou být samozřejmě pro hackery díky chybě lákavými cíli. Tak jako tako, bezpečnostní chyba v systému není rozhodně nic, co by v něm mělo zůstat déle než je nutné a proto doporučujeme aktualizovat, jakmile to jen bude možné.