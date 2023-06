Takto by mohly vypadat AirPods Max 2, kdyby se u nich Apple inspiroval u svého Vision Pro

Náhlavní bezdrátová sluchátka AirPods Max od Applu jsou na světe již něco málo přes dva a půl roku. Řada lidí zastává názor, že pomalu nastává čas na aktualizaci. Designér Parker Ortolani se nedávno rozhodl, že prostřednictvím zajímavého konceptu představí vlastní pohled na to, jak by mohla vypadat druhá generace těchto sluchátek.

Ortolani se při tvorbě svého konceptu otevřeně inspiruje nedávno představeným AR headsetem Vision Pro. Stávající náhlavník je v konceptu nahrazen komponentou podobnou Head Bandu, který můžeme vidět u headsetu Vision Pro a nechybí ani speciální kolečko pro nastavení přizpůsobení. Tato kombinace součástek by druhé generaci AirPods Max zaručila větší pohodlí a zajistila i vyšší prodyšnost.

Next generation AirPods Max concept. A refined design featuring Vision Pro elements to improve comfort. H2 and U1 to offer new software functionality like adaptive audio. And gorgeous new finishes to give them a more modern look that matches the rest of your Apple devices. pic.twitter.com/2WM1P6om70

