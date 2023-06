Česko bude mít, pokud vše klapne, v roce 2027 vlastní vesmírnou misi. Právě v tomto roce by měly být do vesmíru vyslány dva mikrosatelity, které budou vybaveny technologiemi pro hledání zdrojů surovin ve vesmíru. Mise má název pace Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications (SLAVIA). Má za sebou přípravnou fázi a zaštiťuje ji Evropská vesmírná agentura (ESA). Mikrosatelity mají mít rozměry 20x20x40 centimetrů.