Apple podporuje LGBT+ mnohem méně než většina velkých firem v USA

Chápu, že z pohledu člověka, který žije v ČR/SR, je podpora LGBT+ v případě Applu poměrně výrazná. Ovšem pravda je taková, že Apple jednou za rok vydá jeden řemínek na Apple Watch a jednu tapetu na iPhone. Rozdíl mezi tím, co dělá Apple a co dělají ostatní společnosti je však v tom, že Apple vydává tapetu a řemínek celosvětově, oproti tomu se většina velkých společností soustředí pouze na trh v USA. Ovšem pokud se vám zdálo, že toho pro LGBT+ komunitu dělá Apple až moc, pak jste na omylu.

Přesto, že jsme byli v San Franciscu téměř tři týdny předtím, než bude takzvaný Pride, ulice a obchody se doslova a do písmene hemží vším, co s pridem souvisí. Podpora LGBT+ je pak u některých společností tak obrovská, že není problém sehnat dokonce i oblečení pro domácí mazlíčky v barvě duhy. Nejznámější výrobce zmrzliny Ben and Jerry’s nabízí speciální Pride příchutě, celá Kalifornie a zbytek USA je oblepena billboardy s duhovou vlajkou a většina firem podporuje Pride a LGBT+ mnohem, ale opravdu mnohem víc než Apple. Pokud se vám tedy zdá, že to Apple přehání, věřte, že opak je pravdou.

Naopak by se drtivá většina lidí zřejmě divila, které firmy přímo sponzorují Pride v USA. Například v San Franciscu jsou to společnosti a značky jako je Ikea, Bud Light, Captain Morgan, Smirnoff, Alaska Airlines a mnoho dalších. Pokud si tedy myslí někdo, že je chlapák, protože popíjí Captain Morgan, pak věřte, že právě tato značka přímo podporuje Pride a není na tom vůbec nic špatného, jen tím chci říct, že jej podporuje mnohem víc než Apple, na který se rok co rok snáší vlna nenávisti.

A jen tak mimochodem, ono duhové jeviště v Apple Parku nijak s pridem ani LGBT+ nesouvisí. Jak nám sami zaměstnanci během prohlídky Applu řekli, jedná se o poctu Stevu Jobsovi, která vychází z původního duhové loga Applu, které vniklo v roce 1977 a Apple jej používal až do roku 1998 a právě duha, byla nápad samotného Steva Jobse.