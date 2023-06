Apple má plán, jak učinit HomePody v budoucnu ještě chytřejší

HomePody jsou už nyní poměrně chytré produkty, které dokáží v lecčem usnadnit život. Apple si je však velmi dobře vědom toho, že u nich existuje stále řada úskalí, která je třeba do budoucna vyřešit, aby se stal celý produkt rázem ještě využitelnější. Jedním z nich je i aktivace HomePodu hlasovým příkazem, pro kterou má dle všeho v rukávu připravené zajímavé věci.

Aktivace HomePodu pomocí příkazu „Hey Siri“, potažmo od nových verzí jen „Siri“ je sice na jednu stranu jednoduchá a účinná, na druhou stranu se však jedná o relativně nepřesný způsob aktivace ve smyslu chtěnosti. Jinými slovy, pokud řeknete nyní u HomePodu „Hey Siri“, ten se bezmyšlenkovitě aktivuje, přestože to třeba vůbec nemusíte chtít a svůj hlasový pokyn směřujete na jiný Apple produkt. Právě s tím by však Apple rád bojoval. Patentoval si totiž velmi zajímavou technologii, která by na základě snímání skrze senzory a kamery v kombinaci s pokročilým algoritmem sledovala zorné pole uživatele s tím, že pokud by se ten na HomePod podíval a promluvil na něj aktivační frází, automaticky by se spustil. Naopak pokud by se na HomePod nedíval a frázi by pronesl jen tak „do větru“, k aktivaci by nedošlo, čímž by se tedy eliminovaly potenciální nechtěná spuštění. Bezesporu by se tedy jednalo o velmi zajímavé řešení, jak učinit HomePod, ale do budoucna možná i další Apple produkty ještě chytřejší.