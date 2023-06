5 užitečných tipů a triků, jak využít Fotoaparát na iPhonu na maximum

Změna poměru stran na 16:9 Ve výchozím nastavení fotí iPhone do formátu 4:3. Ještě donedávna jste si poměr stran fotografií zachycených iPhonem nemohli změnit, každopádně nyní už si jej změnit můžete, a to třeba na 16:9, což se může některým uživatelům hodit. Pro změnu se přesuňte do Fotoaparátu, kde přejeďte prstem zdola nahoru (anebo klepněte na šipku nahoře), čímž se dole otevře menu. Zde klepněte na aktuální nastavený poměr stran (4:3) a z menu si vyberte 16:9 či jiný. Fotogalerie fotoaparat_ios14_8 fotoaparat_ios14_9 fotoaparat_ios14_10 fotoaparat_ios14_11 Vstoupit do galerie

Výběr rozlišení a FPS u videí Nejnovější iPhony dokáží natáčet video v rozlišení 4K při 60 FPS, a to s podporou Dolby Vision. Kvalita záznamu je v tomto případě opravdu perfektní, avšak je nutné počítat s tím, že bude zabírat opravdu hodně místa v úložišti. Z toho důvodu se operativně hodí kvalitu a FPS přepínat. Dlouhou dobu to bylo možné pouze v Nastavení, nyní už si ale poradíte přímo v aplikaci Fotoaparát. Zde se přesuňte do sekce Video či Zpomalený záběr a klepnutím na kvalitu či počet FPS vpravo nahoře provádějte změny.

Změna formátu focení Když se řekne formát fotografií, tak většinu z vás napadne JPG. A není se čemu divit, jelikož tento formát se používal a stále používá naprosto běžně. Formát JPG je však již starý 30 let, což se na něm podepisuje – snímky mají především obrovskou velikost. Z toho důvodu se začalo pracovat na nových efektivních formátech, konkrétně Apple využívat HEIC, který zabírá o mnoho méně místa. Problém byl v tom, že dlouhodobě nebylo možné HEIC na nejablečných zařízeních nativně otevírat, to už je ale minulostí, takže vám nic nebrání v tom do HEIC fotit a ušetřit tak místo v úložišti. Pro změnu přejděte do Nastavení → Fotoaparát → Formáty, kde zaškrtněte Vysoká efektivita.

Nastavení zachování předvoleb Když ve Fotoaparátu provedete nějaké změny předvoleb a odejdete z něj, tak po jeho opětovném spuštění dojde k nastavení původních hodnot. To ale nemusí všem uživatelům vyhovovat – někteří z nich by byli radši, kdyby si Fotoaparát nastavení některých předvoleb pamatoval i po jeho zavření. I tohle však lze nastavit, stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát → Zachovat nastavení, kde si vyberte, jaké předvolby si má Fotoaparát pamatovat. Může se jednat o Režim fotoaparátu, Kreativní ovládání, Live Photo či Noční režim.