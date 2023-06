Americký výrobce čipů dnes oznámil, že hodlá investovat 4,6 miliardy dolarů do nového závodu na výrobu polovodičů, který by měl vyrůst kousek od polské Vroclavi. Jde o další součást programu na sítě výrobních závodů v Evropě. Závod by měl vytvořit 2 tisíce pracovních pozic. Už nyní v Polsku Intel zaměstnává na 4 tisíce lidí. První čipy by z nového závodu mohly vyjet v roce 2027.