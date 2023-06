WWDC 2023 pohledem Českého servisu aneb co si o novinkách myslí jeho CEO

Letošní ročník vývojářské konference WWDC byl pravděpodobně jedním z nejsledovanějších vůbec, ne-li tím nejsledovanějším. Prakticky všechny důvěryhodné zdroje totiž předpovídaly, že se na něm odehraje de facto vstup do nového světa technologií, což se také stalo díky představení AR/VR headsetu Apple Vision Pro. Novinek však bylo na konferenci odhaleno mnohem víc a nutno podotknout, že některé z nich stojí vskutku za to. Tušíte však, jak je vnímá „člověk z branže“?

Své hodnocení WWDC nám poskytla Jana Studničková, CEO společnosti Český servis, pod kterou spadá i nová značka iBusiness Thein. iBusiness Thein rozšiřuje kompetence Českého servisu z autorizovaného servisu Apple i směrem k prodeji produktů a služeb Apple, a to díky získání autorizace pro prodejce v B2B segmentu. iBusiness Thein nabízí kompletní portfolio zařízení Apple včetně záručního a pozáručního servisu, prodloužené záruky a pojištění, a to jak za hotové, tak formou služby (DaaS). Český servis je součástí investiční skupiny Thein.

Začněme od začátku, tedy od Maců. Co na novinky představené na WWDC říkáte?

Nový 15″ MacBook Air přináší příjemně velký displej s vyšším jasem, moderní výkonný M2 procesor a atraktivní tenké provedení. Rozumím tomu tak, že Apple vyhovuje vyšší poptávce po lehkých Macích, které ale najdou plnohodnotné využití i v kanceláři. 18 hodin výdrže baterie je mimochodem dost zásadní důvod, proč si nový MacBook Air pořídit. Oproti původním MacBook Air založeným na Intel procesorech můžete navíc počítat se zásadním zrychlením, Apple uvádí až dvanáctinásobným. Sama používám cca 6 měsíců 13″MacBookAir s čipem M2 a ten přechod je neskutečný!

Další novinkou je výkonný a doslova „nadupaný“ Mac Pro. M2 Ultra, množství PCIe/Thunderbolt portů a výkonem vhodným i pro dnešní náročné AI úlohy. Právě tam pomůže i nový M2 Ultra čip. Ostatně podobně je na tom nové Mac Studio, kompaktní počítač například pro grafiky či designery, těžící rovněž z M2 procesorů. Tady se výkon ještě zvyšuje a věřím, že se uživatelé mají na co těšit.

Macy ale určitě nebyly ve vašich očích to, co na konferenci lidem nejvíce vyrazilo dech, že?

Je to tak. Velmi zajímavé bude sledovat tu nejzásadnější představenou novinku, VR brýle. Dovedu si představit hned několik využití v businessu, například pro vývojáře. V našem týmu se na ně opravdu těšíme a už nyní je do našich produktových B2B bundlů chystáme, i když budou dostupné až příští rok. Nicméně to, co Apple na WWDC předvedl, je zásadní pokrok v „operačním systému“ pro virtuální realitu a lze vypozorovat řadu směrů, kam se Apple Vision Pro mohou vydat a pomoci. A jak jsem už zmínila, pro firemní prostředí zejména, s ohledem na cenu to asi nebude spotřebitelský hardware.

A kdybychom se od hardwaru na chvíli přesunuli k softwaru a vy byste měla vypíchnout jednu věc, která vás na nových OS zaujala, jaká by to byla?

Jedna věc? FaceTime na Apple TV 4K (tvOS 17) může být nejen skvělou pomůckou pro rodiny s potřebou být v kontaktu online, ale lze si velmi snadno představit i nové možnosti využití ve firemním prostředí, kde se stále řada zaměstnanců připojuje na dálku. Ve skupině Thein zatím převažují jiné formy online komunikace, ale tato novinka má potenciál to změnit.

To máte pravdu. FaceTime na Apple TV velmi zaujal i nás v redakci. Každopádně, kdybyste ze svého byznys pohledu měla letošní WWDC v krátkosti shrnout, jak by to bylo?

WWDC23 přineslo řadu dalších novinek jako iOS 17, iPad OS 17, nový macOS Sonoma či watchOS 10, které jsou zaměřeny především na spotřebitele. Pro firemní prostředí jsou ale výše uvedené novinky ve formě Maců, Vision Pro a FaceTime na Apple TV příležitostí pro zlepšení výkonu počítačů, komfortu firemních zaměstnanců a objevování zcela nových možností u spatial computing.