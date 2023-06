Výkon M2 Ultra bere dech! Procesor Intel z posledního Macu Pro je proti němu hračka

Rodina čipů Apple Silicon má od minulého pondělka nového krále. Je jím konkrétně nový nejvýkonnější čip ve formě M2 Ultra, kterého Apple představil coby srdce pro letošní generace Maců Studio a Pro. Jak na tom ale novinka je z hlediska výkonu optikou benchmarkových měření?

Přestože zamíří první Macy s M2 Ultra do prodeje až zítra, už nyní máme k dispozici první benchmarkové měření přes nástroj Geekbench 6. To odhalilo, že se nový M2 Ultra pohybuje v případě jednojádrového skóre na zhruba 2800 bodech a v případě vícejádrového skóre na 21 700 bodech. Oproti svému předchůdci se tedy novinka z hlediska CPU zlepšila o solidních 20 %. Mnohem zajímavější pohled je však na srovnání s donedávna nejvýkonnějším Macem Pro s 28jádrovým procesorem Intel Xeon W. Benchmarkové testy totiž ukázaly, že CPU v novém Macu Pro, potažmo v Macu Studio by mělo být zhruba 2x rychlejší než právě Intel Xeon W, což je naprosto neuvěřitelné i s ohledem na to, že mezi „nejnadupanějším“ Macem Pro s Intelem a M2 Ultra je cenový rozdíl více než 1,3 milionu korun. Na nedostatek výkonu si tedy novinka rozhodně stěžovat nebude, ba právě naopak.