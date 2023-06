Už žádné skryté funkce na iPhonu. iOS 17 vám je všechny vyslepičí

Přestože dnes večer uplyne od představení iOS 17 už celý týden, i s tímto časovým odstupem se stále daří odhalovat nové a nové funkce, které tento systém přinese. Zpravidla už se sice jedná o drobnosti, nutno však podotknout, že i ty stojí leckdy za to. Jednou z nich je třeba i čerstvě objevený ukazatel skrytých tipů v systému i aplikacích.

Že se v iOS, ale i v aplikacích třetích stran skrývají spousty nejrůznějších skrytých tipů pro využití, díky kterým se stávají tyto prvky ještě využitelnější není již řadu let žádným tajemstvím. Ostatně, i na našem magazínu o těchto tipech píšeme poměrně často, jelikož jich lze nalézt nepřeberné množství a co víc, jsou opravdu užitečné. Háček je však právě v jejich hledání – leckdy se totiž stane, že nejsou objeveny až do chvíle, dokud na ně neupozorní samotní vývojáři. A to chce právě Apple změnit. Do iOS totiž přidá nový rámec TipKit, který umožní odhalovat skryté tipy jednoduše tak, že se v popředí systému či aplikace objeví „bublinka“ s popisem dané funkce. Jakmile na ní uživatel tapne po seznámení se s tipem, bublinka zmizí a objeví se maximálně po opětovné instalaci aplikace. Jedná se tedy o skvělý nástroj, jak uživatelům o funkcích v aplikacích či systémech povědět mnohem víc.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie