Nová vlajková loď Blackview BV8900 přichází s termokamerou a UWB, trojitým foťákem, 10 380mAh baterií a systémem DokeOS 3.1

Komerční sdělení: Společnost Blackview je známá svými odolnými telefony disponujícími voděodolností, odolností proti pádům a prachotěsnými funkcemi vojenské úrovně, které uživatelům pomáhají „přežít“ náročné prostředí a dopřát si tak pohodlí moderního života do divočiny. Tato společnost nedávno představila nejnovější vlajkovou loď svých odolných telefonů s vylepšenou termokamerou. Jedná se konkrétně o model Blackview BV8900, který je také prvním telefonem s UWB, ArcSoft® 4.0, 10 380mAh pevnou baterií a DokeOS 3.1 založeným na Androidu 13.



Po velké popularitě předchozí vlajkové lodě s termokamerou BL8800 Pro přišel nejnovější model Blackview BV8900 se čtyřmi významnými vylepšeními, včetně vylepšení praktičnosti s termokamerou s 4× prostorovým zoomem a UWB s přesností na úrovni 10 cm, vylepšení fotografování s ArcSoft® 4. 0 s trojitým fotoaparátem, vylepšení odolnosti s 10 380mAh pevnou baterií a sklem Corning® Gorilla® Glass 7 a vylepšení plynulosti se systémem DokeOS 3.1 založeným na Androidu 13 a MediaTek Helio P90.

Upgrady praktičnosti: „Najít“ nebylo nikdy jednodušší

Vylepšená termokamera transformuje neviditelnou infračervenou energii vyzařovanou objektem na viditelný tepelný obraz. Pro potřeby detekce domácnosti uživatelů podle rozložení teploty je schopna najít nejteplejší místo v ložnici pro pohodlné bydlení, poškozené vodovodní potrubí nebo únik plynu v kuchyni pro odstranění bezpečnostních rizik nebo vadné elektrické vedení v obývacím pokoji pro úsporu nákladů na opravu. Vychází vstříc požadavkům uživatelů na řešení problémů spojených s teplem pomocí rozvodu teploty v profesionálních oblastech, je schopen najít ztracené partnery během dobrodružství, elektrické poruchy na stavbách nebo uvězněné osoby při požáru, čímž zajistí bezpečnost uživatelů. Kromě toho jej lze pomocí rozložení teploty využít v každodenním životě k nalezení ztracených domácích mazlíčků, pořízení fotografií jako od Van Gogha nebo k pomoci při sociální interakci analýzou změn nálad, čímž obohatí běžné činnosti o zábavu.

Společnost Blackview dlouhodobě spolupracuje se společností FLIR®, průkopníkem v oboru termálního zobrazování, aby uživatelům poskytla nejlepší řešení termálního zobrazování v telefonech. Na základě termokamery v telefonu BL8800 Pro dále zohledňují bezpečnost uživatelů. Termokamera Blackview BV8900 umožňuje 4x prostorové přiblížení při zachování ostrosti 80*60 pixelů, což uživatelům umožňuje udržovat bezpečnou vzdálenost i v nebezpečných situacích, jako jsou požáry.

Kromě „vyhledávání za tepla“, které termokamera podporuje, doplňuje společnost Blackview požadavky uživatelů na „vyhledávání za studena“. Poprvé je Blackview BV8900 vybaven UWB s působivou přesností 10 cm. Ať už se jedná o hledání málo zahřátých, ale cenných věcí, jako jsou klíče, peněženky a tablety, nebo o hledání blízkých osob, jako jsou nezbedné děti a zapomnětliví senioři v tlačenici, uživatelé si nyní mohou užívat klidu v každodenním životě, aby přesně zachytili polohu pouhým přiložením štítku k cenným věcem, čímž zabíjí veškeré obavy ze ztráty.

Vylepšení fotoaparátů: Nemá problém v žádných podmínkách

Aby mohli uživatelé bez námahy pořizovat úžasné fotografie za jakýchkoli podmínek bez obav ze špatného osvětlení, roztřesených rukou nebo rozmazaných snímků, je zadní fotoaparát Blackview BV8900 vybaven 64 MP Samsung ® ISOCELL GW3 a 5MP sekundárním zadním fotoaparátem, který pomáhá s termovizí. Ať už je den nebo noc, fotoaparát automaticky vybírá optimální citlivost ISO na základě různých světelných scénářů díky funkci Smart ISO; díky podpoře technologie Tetrapixel mohou být navíc noční snímky bohaté na světlé detaily a méně tmavého šumu. Ať už jde o běžné snímky při procházkách, nebo o natáčení rychlých sportovních událostí, funkce OIS zcela kompenzuje chvění rukou a dokonale vyvažuje fotostabilitu a čistotu obrazu, takže uživatelé mohou pořizovat nerozmazané snímky i v pohybu. Pro výjimečné selfie snímky využívá čtyřnásobný snímač 16Mpx předního fotoaparátu technologii PDAF, která se zaměřuje na krásu uživatelů a poskytuje vynikající selfie s vysokou citlivostí a rozlišením za všech okolností. Kromě toho jde fotoaparát ještě dál a podporuje nahrávání videa v rozlišení 4K s režimem krásy, takže je ideální pro vlogování na Youtube, Instagram nebo TikTok.

S pomocí špičkového softwaru ArcSoft® 4.0 Blackview BV8900 výrazně zlepšuje výkon fotografických režimů o neuvěřitelných 17 %, včetně HDR, nočního režimu, režimu krásy, portrétního režimu a panoramatického režimu, aby lépe sloužil různým fotografickým potřebám uživatelů. To však není vše – podporuje také další fotografické režimy, jako je Google Lens, Pro Mode a Mono Mode, což z něj činí všestranný odolný telefon, který vyniká jak odolností, tak výjimečnými schopnostmi fotoaparátu.

Vylepšení odolnosti: Hodí se ke každému dobrodružnému životnímu stylu

Aby se vyřešily hlavní problémy s bateriemi telefonů – bezpečnost, odolnost a stabilita – představuje Blackview BV8900 převratnou polovodičovou baterii s kapacitou 10 380 mAh, která je považována za budoucí trend baterií díky lepší hustotě energie a zvýšené bezpečnosti. Díky použití pevných elektrolytů namísto tradičních tekutých elektrolytů Blackview Labs minimalizuje riziko exploze baterie bez hořlavých komponent, což uživatelům přináší vyšší bezpečnost. Kromě toho dosahuje vyšší hustoty energie pro odolnou, ale lehčí a tenčí baterii se stejnou kapacitou energie, což uživatelům umožňuje zažít dokonalé odolné telefony s dlouhou životností a přenosností. Ve srovnání s vysokou viskozitou kapalného elektrolytu, která má za následek nízkou vodivost lithia při nízkých teplotách, si baterie v pevném stavu zachovávají dostatečnou vodivost lithia i při nízkých teplotách, což vysoce zlepšuje rovnováhu extrémní odolnosti vůči vysokým a nízkým teplotám (-30 ℃-60 ℃) a zaručuje stabilní výkon i v náročných podmínkách.

S baterií Blackview BV8900 se uživatelé mohou s klidným svědomím spolehnout na dlouhotrvající výkon. Díky 33W rychlonabíjení vydrží pouhé 2,5 hodiny nabíjení 45,5 dne v pohotovostním režimu. Během 7 848 km dlouhé cesty se nemusíte bát o baterii, která vydrží až 344 hodin nepřetržité navigace nebo 70 hodin nepřetržitého SOS provozu, a hlídá tak bezpečnost uživatele po celou dobu cesty. Díky kompatibilitě OTG a USB 3.0 umožňuje 2× rychlejší reverzní nabíjení (proud 500 mA-900 mA) pro rychlé nabíjení dalších zařízení i v místech bez elektřiny. Ve srovnání s USB 2.0 dosahuje 10× rychlejšího přenosu dat (480 Mb/s → 5,0 Gb/s), čímž zdvojnásobuje efektivitu života a práce.

Od přechodu deštných pralesů až po zapojení do venkovní práce, Blackview BV8900 pokračuje ve své vojenské vodotěsnosti, odolnosti proti pádu a prachu s MIL-STD-810H & vedoucím IP68 & IP69K, aby statečně šel s každým životním stylem uživatelů. Zejména použití displeje Corning® Gorilla® Glass 7 zajišťuje 1,5x lepší odolnost proti pádu a 2x lepší odolnost proti poškrábání, a navíc vysoce citlivý režim pro rukavice, který umožňuje uživatelům zůstat ve spojení po celou dobu v rukavicích, když se uživatelé vydají na sněhovou horskou expedici nebo pracují na stavbě.

Vylepšení plynulosti: Plynulost bez námahy kdykoli

Díky aktualizaci ze systému Android 12 na Android 13 je nyní telefon Blackview BV8900 vybaven zbrusu novým systémem DokeOS 3.1, který uživatelům poskytuje více osobitosti a možností ochrany soukromí. Pokud jde o osobitost, uživatelé si mohou individuálně přizpůsobit velikost ikon aplikací, barvu složek aplikací a jazyk aplikací. Co se týče soukromí, dokáže spravovat oprávnění k oznámení a včas vymazat historii schránky a vyšší úroveň soukromí zajišťuje duální bezpečnostní ochrana s vylepšenou technologií DAC+ MAC, kterou společnost Blackview přizpůsobila tak, aby zajistila bezpečný přístup k informacím v zařízení a poskytla uživatelům maximální ochranu soukromí. Co se týče plynulosti, obsahuje Cold Room pro zmrazení neaktivních programů, aby se minimalizovaly prodlevy, a System Manager pro celkově optimální provoz. Kromě toho se systém DokeOS 3.1 snaží také o zlepšení pohody a zdraví uživatelů, a to díky novému režimu Focus Mode, který blokuje veškeré vnější rušivé vlivy, a novému režimu Health Mode pro sledování fitness metrik při aktivitách, jako je běh, chůze a jízda na kole.

Aby uživatelům poskytl maximálně plynulý zážitek, je Blackview BV8900 vybaven osmijádrovým procesorem MediaTek Helio P90 se 4,6krát vyšším výkonem než jeho předchůdce. Ve spojení s 16GB RAM poskytuje procesor s hlavní frekvencí až 2,2 GHz vyšší výkon s rychlejší plynulostí systému a nižší spotřebou energie pro nejlepší herní zážitky a schopnost zpracování obrazu. Díky 256GB paměti ROM a 1TB úložišti s možností rozšíření mohou uživatelé uložit celý svět na dosah ruky s až 170 K+ ceněnými fotografiemi, 2,8K+ zábavnými krátkými videi nebo 446 K+ oblíbenými skladbami.

Aby uživatelé zažili úžasné audiovizuální hody, 6,5palcový 2,4K displej a reproduktor Smart-PA box umožňují uživatelům zcela se ponořit do sledování televize, poslechu hudby a hraní her. Pro optimální zážitek ze sledování je displej Blackview BV8900 certifikován společností TÜV SÜD Low Blue Light, která redukuje škodlivé modré světlo a optimalizuje nažloutlé problémy. Díky třem vestavěným režimům pro pohodlí očí se displej také dokáže přesně přizpůsobit jakémukoli scénáři používání, například čtení pomocí režimu čtení, sledování filmů v noci pomocí režimu nočního osvětlení a prohlížení webu pomocí tmavého režimu.

Další vylepšení

Uživatelům pomáhají při práci i další funkce. Navigační systém 4 v 1 pro přesné určení polohy, multifunkční NFC pro platby nebo přenos dat, přizpůsobené tlačítko zkratky pro funkci jednoho stisknutí a spousta užitečných sad nástrojů pro praktičnost.

Cena a dostupnost

Je potvrzeno, že Blackview BV8900 bude k dispozici ke koupi od 12. do 18. června 2023 PST na AliExpress. Nenechte si ujít nabídku pro včasné zájemce za pouhých 259,99 USD (z 399,99 USD) se slevou 35 %.