Manchester City vs. Inter živě: Kde sledovat letošní finále Ligy mistrů

Manchester City vs. Inter živě chce dnes vidět snad každý správný fanoušek fotbalu. Jedná se totiž o zápas, který uzavře letošní ročník milionářské Ligy mistrů a s ohledem na formu obou týmů zřejmě i o jedno z nejzajímavějších finálových klání této soutěže posledních let. Pokud stále nevíte, kde jej sledovat, v následujících řádcích vám v tom uděláme jasno. Nechat si totiž tento svátek ujít by byl hřích.

Zatímco v minulosti jsme mohli finále Ligy mistrů vidět na ČT Sport či O2 TV Sport, na letošní finále získala práva Nova, která jej bude vysílat na své sportovní stanici Nova Sport 3. Přímý přenos vysílání začne ve 20:00, kdy odstartuje speciální předzápasové studio s hosty, ve kterém se dočkáme jako již tradičně rozboru obou týmů a spousty dalších zajímavostí, které jsou s tímto svátkem fotbalu spjaty. Úvodní hvizd zápasu Manchester City – Inter je naplánován na 21:00 středoevropského času. Hraje se totiž na Atatürkově olympijském stadionu v tureckém Istanbulu s kapacitou neuvěřitelných 74 753 diváků.

Pokud kanál Nova Sport 3 nepřijímáte, ale chcete si finále Ligy mistrů užít naplno, suverénně nejlepší možností, jak tak učinit, je předplatit si některý ze sportovních balíčků internetové televize Telly. K dispozici jsou konkrétně balíčky na 2 týdny, měsíc či na rok s tím, že za dvoutýdenní zaplatíte 250 Kč, za měsíční 300 Kč a za roční 3000 Kč. Za tuto cenu dostanete přístup k celkem čtrnácti sportovním kanálům v čele s Nova Sport 1 až 4, Premier Sporty 1 a 2 či Eurosportem 1 a 2. Sportovní kanály jsou pak doplněny ještě o ČT1, 2, 24, 3 a Comedy House HD. O zábavu se tedy nemusíte v žádném případě obávat.

Jak si sportovní balíček Telly objednat

Objednat Sport Online si můžete jednoduše sami během pár minut přes zákaznický portál https://moje.telly.cz/registrace. Vyplníte požadované informace a kliknete na tlačítko „Registrovat“. Následně vám na e-mail zvolený v registraci zašleme autorizační e-mail, který je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko „Ověřit e-mailovou adresu“. Po ověření e-mailové adresy je možné se přihlásit a po přihlášení zvolit požadovaný balíček kliknutím na tlačítko „Objednat“. Následně vás registrační formulář provede celou objednávkou. Ná závěr zadáte údaje z platební karty, balíček zaplatíte a můžete sledovat. A pozor, pokud se pro sledování přes Telly rozhodnete a zakoupíte si jeden ze tří jeho balíčků, nezapomeňte se zapojit do kvízu. Pokud jej totiž vyplníte správně a Telly vás vylosuje (losuje se celkem 10 šťastlivců), vyhrajete balíček Sport Online na rok zcela zdarma.

